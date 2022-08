Trentino. Escursioni, pedalate e nuotate ai Laghi di Molveno, Tenno e Cece

Il Trentino è terra di laghi e il suo specchio d'acqua più profondo fa da degna cornice allo scenario delle Dolomiti della Paganella. Situato sulle sponde dell'omonimo piccolo centro, il lago di Molveno si estende per circa 4 km di lunghezza e 1,5 km di larghezza ed è circondato da una fitta rete di sentieri adatti a tutti i tipi di escursionisti, famiglie comprese. La spiaggia del lago, curatissima, è fra le più belle dell'arco alpino e in estate la temperatura delle acque regala il piacere di un bagno rigenerante. Balneabile è anche il lago di Tenno, borgo eletto fra i più belli d'Italia. Si raggiunge a piedi dal paese percorrendo un'antica mulattiera e accoglie i visitatori con spiaggette attrezzate di ghiaia ed erba. La chicca? Lo scoglio al centro del lago, conosciuto come “isola 86” perché apparve la prima volta proprio nell'estate di quell'anno. Per gli amanti delle escursioni e delle passeggiate c'è solo l'imbarazzo della scelta, fra l'anello che gita intorno al lago, il sentiero verso il rifugio San Pietro e una visita al parco e alle grotte della Cascata del Varone. Un tuffo in acque limpide e verdi che pochi ancora conoscono è infine possibile al Lago di Cece, raggiungibile in due ore da cammino salendo da Predazzo verso la Val di Fiemme.

