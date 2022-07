Trentino. Esperienze di sapore in vetta a Madonna di Campiglio

Salite, discese ma soprattutto immersione nei boschi alla ricerca di fiori e frutti spontanei per poi imparare a trasformarli secondo antiche tradizione e nuove reinterpretazioni. E' quanto si può fare a Madonna di Campiglio in occasione di “Raccogli l'attimo” (2 agosto, 9 e 30 settembre, 7 ottobre). I turisti più mattinieri possono partecipare a “Di prato in pranzo” mentre per chi predilige il pomeriggio c'è L'aperitivo su Spiagge Alte in riva a torrenti alpini. Nel primo caso la sveglia è di buon ora per poi incamminarsi lungo misteriosi sentieri con una guida speciale: Noris, la “Signora delle erbe”. Con lei la ricerca e la raccolta delle erbe selvatiche è una rivisitazione in prima persona di tradizioni locali che si perdono nella notte dei tempi. Segue la preparazione di piatti della storia gastronomica locale e degustazione gourmet in rifugio. All'ora dell'apertivo, invece, il 3, il 10 e il 17 settembre, dopo una camminata dolce di mezz'ora in un piccoli gruppi, si potranno gustare sulle spiagge bianche di montagna cocktail ai gusti prettamente montani e un goloso cestino di prelibatezze preparate da chef del Gallo Cedrone e la Stube Hermitage. Inutile chiedere lumi sui menu, sono sorprese che esprimono la cultura gastronomica locale reinterpretata dalla creatività di talenti targati una stella Michelin. A svelare tutti i segreti sul come preparare una polenta secondo la vera tradizione trentina ci pensa Polenterchef (4 e 18 agosto, 1, 8 e 15 settembre in Val Rendena, 30 luglio e 13 e 27 agosto nelle Giudicarie Centrali - Valle del Chiese) durante il quale sarà possibile partecipare a laboratori del gusto con gli esperti “polenter” in cui fare propri tutti i trucchi per una polenta eccellente da gustare in compagnia.



8/11 10/11 Menu