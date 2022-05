Trentino. A piedi o in bicicletta nella Valle dei Laghi nell'Alto Garda

Alla scoperta nell'Alto Garda della Valle Dei Laghi, territorio affascinante composto da piccoli borghi e insediamenti rurali inseriti nel panorama naturale di frutteti e vigneti: un luogo tutto da scoprire, a piedi o in bicicletta, lungo la pista ciclabile dedicata. Da non perdere il Castello di Toblino, una suggestiva rocca cinquecentesca costruita su un piccolo braccio di terra che si estende nel lago. Se siete di passaggio dalle parti di Riva di Garda e al seguito avete dei piccoli sabato 7 maggio al MAG Museo Alto Garda c'è un viaggio alla scoperta dell’archeologia, con visite animate e laboratori. In alternativa i buon gustai possono fermarsi nel territorio e partecipare ad una delle tante iniziative della rassegna Gemme di gusto organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per tutto il mese di maggio.

