Trentino. Dal rifugio Ciampac alla Baita Cuz per ammirare il Catinaccio

Sella Brunech, Catinaccio, Marmolada e Gruppo del Sella sono le maestose montagne che si possono ammirare facendo tappa al rifugio Ciampac a oltre 2mila metri di altezza in Val di Fassa. E' da lì che si può partire per un escursione tra alcuni dei più belli itinerari sci ai piedi nelle Dolomiti fasane. Il rifugio si trova nella Conca del Ciampac (2.152 m), all'ombra del Colac e della Crepa Neigra, un tempo un circo glaciale. Il rifugio si raggiunge anche a piedi in cabinovia da Alba di Canazei. Di recente è stato ristrutturato e dispone di cinque camere e di una spa. In inverno, sci ai piedi si può seguire gli skitour Panorama, verso Buffaure altra area tutta da scoprire dove da un paio di anni è stato avviato il progetto artistico con Franz Avancini per la realizzazione di opere in quota. Qui infatti sono stati realizzati dei troni giganti in onore della leggenda del Re Laurino e delle panche panoramiche a forma di libellula. Di particolare impatto la bregostana (strega ladina) oppure il branco di lupi sopra l'arrivo della telecabina proprio fuori del rifugio Baita Cuz. Anche qui si può dormire (11 camere tra cui 4 suite con sauna inclusa) e dove si può arrivare anche a piedi dalla stazione a monte di Pozza di Fassa. Moltissime le iniziative che si organizzano in questo periodo: da non perdere al Ciampac in 19 marzo Snow Circus, spettacolo circense sulla neve.

