Trentino: salute e bellezza sulle Dolomiti Paganella

Secondo la cromoterapia il foliage con i suoi colori, ha numerosi effetti benefici su mente e corpo. Ogni colore ha una vibrazione energetica che interagisce con il nostro organismo. Il rosso è associato al calore e all'energia, è il simbolo del fuoco, del sangue ed è collegato alla forza come spinta all'azione verso un cambiamento. Il giallo trasmette felicità e buonumore, ma raffigura anche la parte intellettuale del cervello, per questo favorisce la concentrazione; questo colore luminoso richiama più leggerezza, è il simbolo di vitalità, di ottimismo e di rinascita. L'arancione unisce questi due colori e richiama la pace interiore e la trasformazione, trasmette sensazioni positive, di serenità, creatività ed entusiasmo per la vita”. Così, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), Dolomiti Paganella, insieme alla naturopata Stefania Agostini, racconta i 6 benefici per corpo e mente del foliage e di una passeggiata nei boschi in questo particolare periodo dell'anno: dalla riduzione dello stress al ritrovamento della pace interiore. Tutt'intorno luoghi e colori accoglienti dove dedicarsi a camminate e trekking d'altura.

