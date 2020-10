Trentino, Sicilia e Sardegna: il governo pronto a impugnare le deroghe delle autonomie La prima decisione già annunciata dal ministro Boccia per bloccare l’ordinanza della Provincia autonoma di Trento che estende l’orario di apertura di bar e ristoranti

(ANSA)

La prima decisione già annunciata dal ministro Boccia per bloccare l’ordinanza della Provincia autonoma di Trento che estende l’orario di apertura di bar e ristoranti

2' di lettura

C’è già chi lo ha fatto come la Provincia autonoma di Trento, mentre altri, come la Sicilia e la Sardegna, potrebbero farlo nelle prossime ore. Per tutte le Regioni a statuto speciale e le autonomie, però, la reazione del Governo sarà la stessa: impugnare le deroghe alle restrizioni imposte dall’ultimio Dpcm per frenare l’emergenza sanitaria.

Impugnata l’ordinanza della Provincia di Trento

La prima decisione è già stata annunciata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia che ha trasmesso la richiesta di impugnativa per i provvedimenti adottati della Provincia autonoma di Trento. In forza di un’ordinanza firmata dal presidente Maurizio Fugatti in Trentino, infatti, i bar restano aperti fino alle 20 (e non alle 18 come nel resto d’Italia), i ristoranti fino alle 22 (quatro ore in più sull’indicazione del Dpcm), mentre le lezioni nelle scuole superiori continuano in presenza.

Identica sorte potrebbe toccare all’ordinanza della Provincia Autonoma di Bolzano che però, ha fatto sapere lo stesso Boccia, è ancora «in corso di valutazione». Il provvedimento firmato dal governatore altoatesino Arno Kompatscher consente ai bar di chiudere alle 20, mentre a teatri e cinema possono rimanere aperti.

Sardegna

L’altra Regione che ha intenzione di sfruttare la propria autonomia è la Sardegna. L’ordinanza in arrivo del presidente Christian Solinas dovrebbe prevedere la chiusura dei bar alle 20 e dei ristoranti alle 23, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, apertura dei teatri ma con riduzione della capacità di capienza fino al 20% (su mille posti 200 spettatori).

Sicilia

Anche Il governatore Nello Musumeci è pronto a sfidare il Governo per imitare le Province di Trento e Bolzano ed estendere fino alle 23 l’orario di chiusura di bar e ristoranti in Sicilia. Il disegno di legge fa leva sull’articolo17 dello Statuto speciale dell’isola, che consente alla Regione di andare in deroga su alcune materie, come la vendita al dettaglio. Subito dopo il via libera della giunta, il testo sarà trasmesso all’Assemblea, dove il presidente Gianfranco Miccicichè, ha garantito una corsia preferenziale.