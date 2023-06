Trentino – Val di Fassa – Val di Fieme- San Martino di Castrozza-Suoni delle Dolomiti

È il grande classico dell'estate. In Trentino, tutte le estati, musica e natura si incontrano sui palchi naturali delle Dolomiti. Insieme ai musicisti chi vuole può risalire a piedi i sentieri fino a conche e prati, radure e cime. Lassù, dove la musica dialoga con il paesaggio, gioca con l’eco, insegue una folata di vento. Insomma I Suoni delle Dolomiti (a partire dal 23 agosto per circa una mese con 17 concerti e un trekking) torna come appuntamento cult per chi ama le vette e per chi è in cerca di emozioni (forti). In quel palcoscenico naturale unico che sono le montagne del Trentino. Da non perdere il 19 settembre in Val Canali con il progetto “Il cielo è pieno di stelle” Fabrizio Bosso assieme a Julian Oliver Mazzariello che dedicano un tributo alla musica di Pino Daniele con la cornice delle Pale di San Martino a fare da scenografia.

