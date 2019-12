Trento, Cassa centrale alla prova della Bce Obiettivo: più servizi In dirittura d'arrivo la riorganizzazione del gruppo bancario cooperativo: dal 2020 via alla concentrazione delle controllate nell'informatica in un’unica realtà. Focus Carige di Luca Davi

Una seduta del Consiglio di amministrazione

Superare al meglio l'esame approfondito della Bce. Curare il dossier Carige, che è destinato a diventare di grande rilievo, in prospettiva. Portare a compimento tutti i cantieri della fusione. La “to do list” per il 2020 di Cassa centrale Banca è ricchissima e a dir poco impegnativa. Ma il maxi gruppo bancario trentino - che dal 2019 raccoglie 84 tra Banche di credito cooperativo, Casse rurali e Casse Raiffeisen - si sta preparando da tempo alle varie scadenze.

L’esame della Bce

Di certo, l'appuntamento più importante in agenda è quello con la Vigilanza unica. Il gruppo bancario cooperativo - nato con la riforma del settore voluta dal governo Renzi - si presenterà nei prossimi mesi, probabilmente nel secondo trimestre, al banco di prova della Bce, il cosiddetto Comprehensive assessment. Si tratta di un test di ingresso di rilievo, il primo che la Vigilanza di Francoforte effettuerà sul gruppo guidato da Giorgio Fracalossi e Mario Sartori prima di ammetterlo definitivamente nel perimetro delle banche di rilievo - le cosiddette banche “significative” - a livello europeo. I numeri del resto fanno di Ccb una delle prime banche in Italia: 11mila dipendenti, oltre 1.500 filiali e un attivo che supera i 72 miliardi di euro.

Il lavoro fatto fino ad oggi

Alle verifiche di Francoforte il gruppo andrà con risultati di bilanci attesi con segno positivo. Nei primi sei mesi dell'anno Ccb aveva un utile netto di 159 milioni, una raccolta diretta presso la clientela pari a 54,4 miliardi e impieghi netti per 40,1 miliardi. Le attese, in verità, sono tutte concentrate sull'andamento dell'asset quality review, una sorta di analisi a raggi X che interesserà la qualità del credito. La Vigilanza, c'è da scommettere, di certo non farà sconti, ma a Trento in molti guardano alla prova con una certa serenità. Anzitutto perché il lavoro di pulizia è stato intenso, in questi ultimi trimestri. Lo sforzo profuso sul fronte del miglioramento della qualità del credito sta dando i suoi frutti: i prestiti dubbi netti sugli impieghi totali oggi si attestano al 5,7%. Peraltro, il gruppo arriva patrimonialmente solido alle prove. Il Cet1 ratio si attesta al 19,63% (capitale primario sugli attivi ponderati per il rischio) mentre il Total capital ratio è al 19,70%: numeri che consentono al maxi gruppo cooperativo di conservare un ampio margine per eventuali ulteriori richieste che dovessero arrivare.

La partita su Carige

Si vedrà nei prossimi mesi. Di certo l'esito dell'approfondimento di Francoforte sarà decisivo anche nell'ottica dell'altro importante tassello messo da Sartori e Fracalossi in vista della partita su Carige. Se, come confidano a Trento, la prova Bce verrà superata senza scossoni, allora ci sarà spazio per muoversi con più agilità nel dossier genovese. In Carige Ccb ha appena fatto il suo ingresso con la sottoscrizione di una quota pari all'8,5% dell'aumento di capitale da 700 milioni, diventando così secondo azionista. La prospettiva tuttavia è di salire in maniera decisa, acquisendo tramite una opzione call la quota dell'azionista di controllo, il Fitd, arrivando a detenere la maggioranza, oltre l'80 per cento. Probabile che ciò accada, se tutto filerà liscio, nel 2021, quando il quadro sarà più chiaro sia a Trento sia Genova, dove nel frattempo sta iniziando la fase di rilancio commerciale e ristrutturazione. Nel quadro del rinnovo della governance di Carige, Ccb ha deciso di lasciare al Fitd ogni decisione sui nomi, mantenendo invece aperta la porta alla presentazione di una lista di minoranza. Segnale che i trentini contano comunque di dire la loro in Consiglio, pur in un clima di massima collaborazione con il Fondo.

Gli altri cantieri

Nel frattempo, il cantiere per la costruzione del gruppo unico sta continuando a tappe forzate. La road map prevede che dal 2020 prenda forma la trasformazione delle 8 società del gruppo che oggi si occupano di servizi informatici e bancari, in una nuova e unica realtà. Allitude, questo il nome della nuova società, dal primo gennaio integrerà subito Phonix, Sba, Sibt, IbFin, Ibt e Csd, mentre nel corso del primo semestre 2020 assorbirà anche Bsb e Cesve.