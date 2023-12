Trento e Bolzano, cresce l’export in Medio Oriente: +50% in cinque anni

«Buona la chiave di coordinamento tra le provincie di Trento e Bolzano, capace di evidenziare come l’unione faccia la forza. L’Arabia Saudita al momento è uno dei Paesi al mondo con le maggiori opportunità di business e lo svolgimento di questa missione lo ha dimostrato», prosegue. «L’ottimo andamento degli incontri b2b, 94 per ogni realtà (organizzati da Trentino Export, ndr) con gli attori economici sauditi e il grande apprezzamento per i prodotti delle nostre aziende sta a significare che siamo sulla strada giusta», aggiunge.

La recente frenata del mercato europeo ha costretto molte imprese orientate a penetrare i mercati esteri ad ampliare il loro raggio di azione, diversificando le piazze di destinazione, che stanno diventando sempre più lontane.

«L’Arabia, tra gli sbocchi in più forte crescita e che per l’Alto Adige ha ormai raggiunto un’importanza superiore anche al mercato cinese, è un esempio emblematico in questo senso. Il nostro compito è far conoscere le potenzialità delle diverse destinazioni e sostenere le imprese, in particolare le Pmi, a raggiungerle in maniera efficiente», afferma Vinicio Biasi, presidente della Piccola Impresa di Assoimprenditori Alto Adige.

Loading...