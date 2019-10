Trento e Bolzano sostenute da consumi e investimenti

Anche in Alto Adige le aziende hanno registrato un miglioramento della redditività e un incremento degli investimenti. I prestiti bancari al settore produttivo altoatesino hanno continuato a crescere, trainati da quelli alle imprese medio-grandi; dopo un biennio di stagnazione il credito alle piccole imprese ha mostrato nuovi segnali di crescita.

Un settore particolare è quello del turismo: all’interno dell’area alpina la regione si caratterizza per un’elevata attrattività: nel 2016 il numero di presenze turistiche per abitante era pari a 31,5 in Trentino, 60,1 in Alto Adige. L’offerta regionale di servizi turistici si contraddistingue per un numero molto alto di posti letto per abitante e per un’elevata capacità di riempimento delle strutture durante tutto l’arco dell’anno.



Il lavoro

In provincia di Trento nel 2018 le condizioni del mercato del lavoro si sono ulteriormente rafforzate. Sulla base della rilevazione Istat, il numero degli occupati è aumentato dello 0,9% (1,5 in provincia di Bolzano e 0,8 nella media nazionale). Il numero di occupati è superiore ai valori del 2008, ma restano alcuni margini di capacità lavorativa inutilizzata: la quota di lavoratori part-time che avrebbe preferito un impiego a tempo pieno, pari al 47%, è circa 20 punti sopra il livello del 2009.

Il tasso di attività è rimasto stabile su valori storicamente elevati (71,7%; 75,7 in provincia di Bolzano e 65,6 in Italia). Il tasso di disoccupazione è calato al 4,8% (2,9 e 10,6 per cento rispettivamente in provincia di Bolzano e in Italia).



Il report Bankitalia dedica a un approfondimento al lavoro temporaneo. In Trentino la crescita dell’occupazione nel periodo 2009-2017 (4,3%; 7,7 in Alto Adige, 1,4 nella media italiana) si è associata a un incremento della quota di lavoratori dipendenti con contratti temporanei più marcato rispetto all'Alto Adige e all’Italia.

L’aumento delle posizioni a termine è stato guidato dal settore dei servizi e, in particolare, da quelli legati al turismo. Il lavoro a tempo determinato ha coinvolto in misura crescente anche la classe di età tra i 35 e i 54 anni che, nel passato, registrava percentuali più basse; il contributo all'incremento è stato più marcato per gli uomini.

Il sistema bancario