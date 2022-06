Trento, parte con numeri record il Festival dell’Economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Televisioni, radio, giornali, sette premi Nobel, 10 ministri, ma anche oltre 75 relatori provenienti dal mondo accademico, 20 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 26 rappresentanti delle maggiori istituzioni europee e nazionali ma, soprattutto, migliaia di partecipanti arrivati a Trento per seguire i lavori. Parte oggi il Festival dell’Economia di Trento, con una grande partecipazione della città e del territorio e slancio internazionale. Un dialogo con leader del mondo politico, accademico ed economico all’interno di una cornice entro cui si inscrive un’offerta di oltre 200 eventi tra Festival, Fuori Festival (novità di questa edizione), “Economie dei Territori” e “Incontri con l’autore”.

Si presenta così ai blocchi di partenza l’edizione numero 17 del Festival dell’Economia, nel nuovo format ideato dal Gruppo 24 Ore, incaricato dell’organizzazione dalla Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con Trentino Marketing. “Tra ordine e disordine” è il tema scelto e che farà da filo conduttore di questa kermesse che da oggi al 5 giugno farà del capoluogo trentino il luogo di riferimento per l’incontro dei protagonisti dell’economia, delle istituzioni, dell’impresa, del mondo accademico.

Si parte alle 9.30 con “L’Europa della difesa”: colloquio fra l’ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente Ispi e Atlantia, con Giuseppe De Bellis, Direttore Sky TG24.Giornata che sarà ricca e con gli interventi di due Premi Nobel e la cerimonia inaugurale, prevista per il pomeriggio, affidata al dialogo tra la scrittrice Silvia Avallone e il Cardinale Gianfranco Ravasi. «Dopo due anni di pandemia e con la guerra in Ucraina in corso – spiega il Direttore Scientifico del Festival Fabio Tamburini, Direttore d el Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor – l’ordine globale è alla ricerca di nuovi equilibri tra Occidente e Oriente, tra poveri e ricchi, tra industria e finanza. È in corso una trasformazione profonda che sta cambiando la storia e la nostra quotidianità, un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere approfonditi e analizzati. Il Festival dell’Economia di Trento rappresenta quindi una occasione formidabile per capire dove sta andando il mondo in un momento di cambiamenti epocali come quello che stiamo vivendo». L’agenda del Festival, che ha come media partner Financial Times, El Economista, Sky, Rai 1 e Rai 3, è nata per la geopolitica in collaborazione con l’Ispi.