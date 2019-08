Trevi in evidenza dopo l'ok della famiglia Trevisani al piano di rafforzamento Presentata un'ipotesi di adesione al progetto e di risoluzione delle controversie giudiziarie. Il cda «valuta positivamente» l'iniziativa di Paolo Paronetto

Andamento brillante per le azioni Trevi Fin a Piazza Affar dopo che nella serata di ieri il cda di Trevi ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione con cui i membri della famiglia Trevisani, storici azionisti di controllo della società, «hanno presentato un’ipotesi di adesione agli accordi sottoscritti in data 5 agosto 2019 per la realizzazione della manovra finanziaria» necessaria per il salvataggio e il rilancio del gruppo. La lettera presenta inoltre un'ipotesi «di risoluzione dei contrasti e delle controversie giudiziarie nel frattempo insorte, subordinatamente all’accettazione di alcune condizioni e previa assunzione adozione e/o rilascio di ogni determinazione, atto e/o autorizzazione necessari a renderle legittime nel contesto della procedura di concordato preventivo» di Trevi.

La lettera della famiglia potrà quindi portare a chiudere settimane di polemiche e di controversie anche giudiziarie, dando finalmente il via libera del piano di rafforzamento del gruppo. Il cda di Trevi ha quindi «valutato positivamente l’iniziativa e dato mandato al chief risk officer Sergio Iasi per le opportune valutazioni e per approfondirne le concrete possibilità di realizzazione, ai fini di una eventuale successiva sottoposizione di una proposta definitiva al consiglio stesso».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)