Trevi, via libera all’aumento di capitale e al piano di risanamento

Via libera, da parte del cda di Trevifin, alla versione definitiva della nuova manovra finanziaria, ma soprattutto dei relativi accordi di risanamento con le banche creditrici del gruppo (la firma con le controparti è prevista per fine mese), che si accompagnano agli ulteriori accordi con i soci di riferimento per l’aumento di capitale legato alla ristrutturazione, a sua volta ieri approvato dal board in via definitiva.

