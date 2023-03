Treviglio scatta con oro, hi-tech e trattori

Ascolta la versione audio dell'articolo

n forno hi-tech. Per lavorare ogni anno diciottomila tonnellate di materiale da cui estrarre oro.

Non è il Klondike e neppure la California, anche se in un certo senso una sorta di “corsa” verso Treviglio pare in effetti esserci. Per il metallo giallo ma non solo. La scelta di Ecomet Refining, un impianto di trattamento di rifiuti elettronici da cui ricavare metalli preziosi, 12 milioni di investimento e 50 nuovi posti di lavoro operativi da fine anno, non è infatti per nulla un caso isolato.

Perché tra nuovi arrivi (Ecomet sposta qui da Spino d’Adda il proprio quartier generale) e upgrade di aziende esistenti, in pochi anni nell’area della cittadina si materializzano 150 milioni di nuovi investimenti e almeno 400 posti di lavoro. Il motivo? Anzitutto la logistica. «Con l’arrivo della Brebemi - spiega il fondatore di Ecomet Refining Alberto Tosoni - la viabilità è di molto facilitata e per noi questo aspetto è cruciale perché a regime ogni anno faremo convergere qui quasi 20mila tonnellate di rifiuti elettronici per estrarre oro, argento, platino e palladio. Di fatto, questo investimento va a decuplicare la nostra produzione attuale».

Non un’eccezione, come detto, all’interno di un quadro più ampio che vede per Treviglio il rilancio di numerose aziende già insediate accanto allo sviluppo di nuove attività. «I motivi? È una città che offre servizi e forza lavoro formata ma anche una posizione strategica. Da sempre - spiega il sindaco Juri Fabio Imeri - Treviglio occupa uno snodo importante nei flussi logistici ma dalla creazione della Brebemi l’accessibilità dell’area è migliorata. E questo può aver innescato nuovi investimenti. L’aspetto positivo di questo sviluppo riguarda poi la tipologia dei progetti, che non consumano nuovo suolo ma vanno a riqualificare aree già esistenti, una caratteristica per noi importante».