Treviso, le imprese a lezione di pari opportunità

«Siamo partiti da questi numeri per mettere a punto questa iniziativa ambiziosa e allo stesso tempo cruciale, non solo per le imprese ma per la società in generale».

Selezionato tra i progetti presentati al bando regionale P.A.R.I. - Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la Parità e l’Equilibrio di Genere, sino alla fine di quest’anno Female Skills si concentrerà su un’attività di ricerca con incontri sul territorio per condividere gli obiettivi, ampliare e consolidare la rete di attori facendone un punto di riferimento per il territorio trevigiano, e definire il piano di azione. L’intero 2024, invece, sarà dedicato allo sviluppo di azioni positive, tra cui una serie di eventi, workshop e webinar affiancati ad azioni formative e sessioni di coaching e mentoring.

La consulente Sabrina Fantini, tra gli ideatori di Female Skills e una delle esperte che saranno coinvolte nel progetto, ritiene che la disparità di genere sul lavoro sia un fenomeno «prima di tutto culturale. Millenni di disuguaglianza hanno creato ostacoli concreti alla realizzazione delle donne e convinzioni depotenzianti sul valore del femminile. Con la marginalizzazione delle donne, nel mondo del lavoro e nella vita pubblica, è stato messo da parte il focus femminile sulla dimensione umana». Secondo Fantini, che sottolinea come l’equità non sia un favore alle donne bensì un passo importante verso il bene comune, «sostenere l’occupazione femminile e la presenza delle donne nei ruoli apicali è un’occasione da non sprecare, utile ad attivare innovazioni importanti e a creare ambienti più inclusivi e sostenibili per tutti».

Per Stefania Padoan, rappresentante di Confindustria Veneto Est in Commissione pari opportunità della Provincia di Treviso, l’utilità di Female Skills starà «nel chiarire sempre più le potenzialità del mondo femminile attraverso la cultura d’impresa». Lodevole, per Padoan, la volontà di UNIS&F di cogliere l’opportunità del progetto per ascoltare voci nuove, «donne responsabili a vario titolo di aziende che potrebbero farci individuare esigenze che finora, magari, non sono state considerate».

Disparità nel trattamento salariale e scarsa presenza di donne ai livelli apicali delle aziende sono questioni importanti da affrontare secondo l’imprenditrice, anche co-CEO della Padoan srl, leader nella progettazione e produzione di serbatoi per veicoli industriali e macchinari.