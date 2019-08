Tria l’alternativa alla soluzione Cottarelli

A fare il nome dell'attuale ministro dell'Economia Giovanni Tria per la guida di un “governo elettorale” è stato Pietro Grasso: per l'ex magistrato e già presidente del Senato un esecutivo del genere, ha spiegato in un'intervista al Corriere della sera, potrebbe «non avere la fiducia ma resterebbe in carica per gli affari correnti: gestirebbe il voto e avrebbe anche il dovere di preparare una legge di bilancio minimo, in caso entro la fine dell'anno non si formi un nuovo governo.