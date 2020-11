Triage, gli strumenti per migliorarlo

In questo contesto, unitamente a diversi e ben definiti criteri, l'età è un parametro che deve essere considerato, ma non è un criterio sufficiente per stabilire quali pazienti possano maggiormente beneficiare delle cure intensive. Solo a parità di altre condizioni, il dato anagrafico, non semplicemente inteso come fattore numerico, diventa un elemento che può avere un ruolo nella valutazione della persona malata.

«L'età non può essere un elemento sufficiente per stabilire la priorità di cura in casi di emergenza. Questo documento si ispira ai più elevati principi etici il cui studio è patrimonio ineludibile della medicina legale e siamo lieti di aver potuto fornire un contributo ad un tema tanto delicato quanto importante, che è stato al centro di un grande dibattito, in particolare durante la prima ondata di questa pandemia e che ha indotto molte realtà sanitarie nazionali ad esprimersi – è il commento di Riccardo Zoja, presidente di Simla -. Il Sistema sanitario è stato sottoposto in questi mesi a una pressione straordinaria per riuscire a garantire uguaglianza di cure a tutti i pazienti in una situazione in cui le risorse, in condizioni di grave emergenza, possono non essere sufficienti. Questo ha generato un problema etico e giuridico per gli operatori sanitari che non possono certo affidarsi a proprie personali decisioni anche per la necessità, da un lato di avere a disposizione strumenti terapeutici efficaci per tutti, dall'altro di tutelarsi dal punto di vista di attribuzioni di responsabilità sia in ambito penale sia civile. Questo documento, ad oggi anche migliorabile con il contributo di tutte le istituzioni che abbiano interesse nel campo, che si basa, comunque, su criteri di valutazione scientifici e oggettivi, può aiutare chi è protagonista e responsabile dei pazienti vittime di questa pandemia».

La ricerca di test specifici per identificare chi può sviluppare forme gravi

Sul fronte scientifico, la ricerca sta andando avanti per mettere a disposizione nuovi strumenti in grado di favorire una più rapida identificazione di chi potrebbe avere una prognosi peggiore dopo infezione, ovviamente tra quanti fanno riferimento all'ospedale, e per facilitare la corretta gestione, con l'ottimale qualità delle cure, grazie a test il più possibile specifici in questo senso.

In quest'ottica va sottolineata la ricerca italiana apparsa su Nature Immunology, condotta da una task force dell'Irccs Humanitas guidata da Alberto Mantovani e da medici e ricercatori dell'Asst Papa Giovanni XXIII, guidati da Alessandro Rambaldi, che ha identificato un indicatore di gravità di malattia nei pazienti affetti da Covid 19: la molecola PTX3. Lo studio ha preso in esame 96 pazienti in Humanitas e 54 al Papa Giovanni XXIII, ma grazie all'analisi bioinformatica supportata da Intelligenza artificiale, ha esaminato i dati di pazienti residenti in Israele e Usa, concentrando l'attenzione sui meccanismi dell'immunità innata a livello del sangue circolante e del polmone.

«L'analisi ha portato alla luce il ruolo di un gene scoperto dal mio gruppo anni fa, la PTX3: una molecola coinvolta nell'immunità e nell'infiammazione – spiega Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University -. Nei pazienti malati di Covid-19, questa molecola è presente a livelli alti nel sangue circolante, nei polmoni, nelle cellule della prima linea di difesa (i macrofagi) e nelle cellule che rivestono la superficie interna dei vasi sanguigni (l'endotelio vascolare). Informazioni importanti dal momento che i pazienti malati di Covid-19 presentano una fortissima infiammazione (la sindrome di attivazione macrofagica) che porta a trombosi del microcircolo polmonare a livello delle cellule endoteliali. A seguire, abbiamo verificato che la PTX3 potesse essere un marcatore di gravità, grazie a reagenti e a un test messo a punto dai ricercatori di Humanitas».