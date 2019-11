Tribunale in difesa dell’ex-Ilva: Arcelor non faccia danni irreparabili Il giudice Marangoni: non si prendano « ulteriori iniziative» «pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti». Udienza fissata il 27 novembre

L’Ex-Ilva non faccia scelte irreparabili. Il tribunale di Milano, nel fissare l’udienza il 27 novembre prossimo sul ricorso d'urgenza dei commissari Ilva, ha invitato la proprità ArcelorMittal a «non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti». È quanto scrive il giudice Claudio Marangoni nel provvedimento di fissazione dell’udienza, secondo quanto appreso da fonti legali. Il giudice Marangoni, tenuto conto della complessità della vicenda, e che non c’è stata da parte sua l’adozione di un provvedimento «in audita altera parte» (cioè senza sentire la controparte, in questo caso ArcelorMittal), ha chiesto al gruppo franco-indiano «in un quadro di leale collaborazione dell'autorità giudiziaria» e «per il tempo ritenuto necessario allo sviluppo del contraddittorio tra le parti» a «non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti, eventualmente differendo lo sviluppo di azioni già autonomamente prefigurate per il tempo necessario allo sviluppo del predetto procedimento», come riportato nel provvedimento del giudice.

Ilva, procura Milano apre indagine esplorativa su ArcelorMittal

Il fronte di indagine

Nel frattempo, la Procura di Milano indaga anche su eventuali illeciti tributari e su presunti reati pre-fallimentari, con un focus sul mancato pagamento dei creditori dell'indotto, nel fascicolo esplorativo aperto sull’addio di ArcelorMittal all’ex Ilva, ancora formalmente a carico di ignoti e senza ipotesi di reato. Filoni questi che si aggiungono a verifiche su presunte appropriazioni indebite di materiale relativo al magazzino di materie prime, su false comunicazioni societarie e al mercato. Nell’indagine milanese, che al momento è ancora a livello ricognitivo e che è stata affidata al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, riguardo al profilo dei possibili reati sul piano tributario, da quanto si è saputo, si dovrebbero effettuare accertamenti - e questo è solo uno dei casi - su una società olandese dello stesso gruppo franco indiano da cui ArcelorMittal si servirebbe per l'approvvigionamento di materiali. Società che, oltre a vendere all'ex Ilva a prezzi che però parrebbero più alti rispetto a quelli di mercato, godrebbe di un regime fiscale più vantaggioso. Poi, ci potrebbero essere verifiche - altro esempio - su presunte false comunicazioni societarie legate al magazzino, nel caso in cui fosse stata resa nota una situazione diversa da quella reale (era stato consegnato con 500 milioni di materie e ora pare si sia assottigliato di parecchio), e in più anche altre condotte potrebbero aver avuto riflessi sul patrimonio dell'ex Ilva. Infine, ed è di queste ultime ore l’ipotesi al vaglio degli inquirenti, andranno fatte verifiche anche sul motivo per cui, secondo quanto denunciato, siano stati sospesi i pagamenti dei creditori dell’indotto. In questo caso potrebbero profilarsi reati di bancarotta o pre-fallimentari. Tutto ciò si aggiunge ai profili sulle comunicazioni al mercato date dal colosso dell’acciaio a partire dallo scorso 4 novembre con l'azione direcesso dal contratto. Quanto al presunto depauperamento dell’azienda e alla sospetta appropriazione indebita delle materie prime con conseguente danneggiamento della produttività e dell’economia nazionale, non è escluso che la Procura di Milano si 'spogli', poi, di questo capitolo in quanto quella di Taranto sta giàindagando e ha già iscritto il fascicolo ipotizzando il reato di «distruzione di materie prime» e «mezzi di produzione» industriale. Tra l'altro, gli investigatori nei prossimi giorni potrebbero effettuare acquisizioni di documenti e ascoltare alcune persone nel fascicolo milanese.