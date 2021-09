Tribunale unico per divorzi, adozioni, tutele

4' di lettura

Addio al dualismo tra tribunali per i minorenni e sezioni famiglia dei tribunali ordinari: tutte le controversie che investono i rapporti familiari e i minori saranno trattate dal nuovo «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie». È una delle novità contenute nel disegno di legge delega di riforma del processo civile: giovedì scorso la commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame degli emendamenti e il testo è atteso mercoledì in Aula, dopo un passaggio in commissione domani per il conferimento del mandato alle relatrici e il parere della commissione Bilancio.

Di un tribunale unico per le famiglie si parla da anni. Ora a delineare i criteri di delega per la sua costituzione è un emendamento elaborato dalle relatrici al disegno di legge delega - Fiammetta Modena (Fi), Anna Rossomando (Pd) e Julia Unterberger (Svp) -, approvato all’unanimità in commissione. Il progetto va letto insieme al nuovo rito unificato in materia di persone, minori e famiglia, sempre tenuto a battesimo dalla riforma.

Il nuovo tribunale nascerà dalla «fusione delle esperienze dei tribunali per i minorenni e di quelli ordinari, cercando di prendere il meglio da ciascuno», spiega Modena. «L’obiettivo - conferma Rossomando - è concentrare le competenze e le risorse dei tribunali per i minorenni e delle sezioni specializzate, così da far funzionare meglio il sistema ed evitare la duplicazione di controversie e provvedimenti che oggi avviene».

La struttura e le materie

Nei fatti, il tribunale per le famiglie sarà strutturato in sezioni distrettuali, costituite presso le sedi di corte d’appello, e in sezioni circondariali, presso le sedi di tribunale ordinario. Saranno composte da giudici con specifiche competenze nelle materie assegnate e a cui non si applicherà il limite di dieci anni nella funzione.

Alle sezioni circondariali saranno trasferite le controversie civili oggi di competenza del tribunale ordinario in materia, ad esempio, di separazioni e divorzi, responsabilità genitoriale delle famiglie di fatto, unioni civili e convivenze, tutele e amministrazioni di sostegno. Inoltre si occuperanno di alcune cause civili che oggi sono assegnate al tribunale per i minorenni, tra cui gli affidi e i diritti dei nonni. E poi riceveranno le competenze indicate dall’articolo 38 del regio decreto 318 del 1942 da cui oggi spesso scaturiscono controversie sovrapposte perché spettano al tribunale per i minorenni, ma se è in corso una causa di separazione, divorzio o responsabilità genitoriale sono “attratte” al tribunale ordinario (si veda la scheda).