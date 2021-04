Tribunali fallimentari sempre in affanno, nel dopo Covid rischiano uno tsunami

3' di lettura

Saggezza popolare vorrebbe che il tetto venisse riparato quando c’è il sole, non quando diluvia. Per i tribunali fallimentari italiani il 2020 è stato un anno di relativa calma, dato che - grazie alle moratorie e ai vari provvedimenti legislativi che hanno congelato molte crisi aziendali - le aperture di pratiche fallimentari sono diminuite del 38% rispetto al 2019. Il problema è che i Tribunali (chiusi prima per il lockdown e poi per le ferie di agosto), non sono riusciti ad approfittare della calma...