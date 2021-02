Tribunali-hub ad alta velocità per una giustizia più efficiente

La creazione dei “tribunali d’impresa” non ha cambiato molto le cose. L’idea alla base dei tribunali d’impresa era quella di creare sezioni “dedicate” alle esigenze delle aziende con giudici specializzati e tempi più rapidi. Per funzionare, il progetto avrebbe dovuto puntare su pochissime sedi dotate dei migliori giudici di impresa italiani e con investimenti infrastrutturali adeguati (tecnologia e personale). Parallelamente si sarebbe dovuto riformare il processo civile concentrando la trattazione delle cause in una singola fase orale sul modello del trial che è ormai uno standard nei sistemi giuridici di economie avanzate. Sarebbero bastati pochi milioni di euro per ottenere un effetto “promozionale” straordinario per la nostra economia. La nascita di first class tribunal in Italia avrebbe riempito le prime pagine dei giornali finanziari del mondo. Al contrario, si è seguita la solita logica localistica per cui le sezioni di impresa sono diventate 22 con conseguente impossibilità di concentrare risorse umane e tecnologiche.

Occorre dunque avere il coraggio politico di invertire la rotta. La ricetta è relativamente semplice, ma ardua politicamente, visto che confligge con ideologie e interessi consolidati. Essa è la seguente. Avviare una seria riforma del processo civile basata sul trial, concentrando la fase istruttoria e quella decisoria in poche udienze consecutive, e concentrare le risorse su pochi “super tribunali” di impresa con i migliori standard professionali e tecnologici. Questi super tribunali diventerebbero hub in grado di ricevere il contenzioso commerciale più significativo e in particolare di offrire alle imprese straniere una percezione di alta qualità e affidabilità. Ad esempio occorre disporre di aule attrezzate con dispositivi audio video e con personale per la trascrizione delle discussioni in udienza. Qualità del servizio non significa solo giudizi più rapidi (1 anno per il primo grado contro gli attuali 3 dei tribunali più efficienti), ma anche e soprattutto una istruttoria accurata e sentenze di alto livello.

Parallelamente alla creazione di hub ad alta velocità per il contenzioso d’impresa, occorre intervenire sulla generalità del contenzioso civile anche attraverso misure deflazionistiche come l’aumento della liquidazione delle spese legali in caso di soccombenza e la creazione di forme di mediazione finalmente efficaci.

Il governo dovrebbe ignorare le tante grida che si leverebbero contro la giustizia “a due velocità”. Queste obiezioni nascondono interessi corporativi e ignorano la realtà. La creazione di una best practice nella giustizia civile in pochi tribunali d’impresa avrebbe ricadute positive anche sugli altri tribunali italiani che avrebbero un modello da seguire. In tutti i Paesi avanzati le cause più importanti si svolgono in un ristretto numero di sedi giudiziarie dedicate che garantiscono standard molto elevati creando best practice di sistema. Questa concentrazione di risorse verso infrastrutture performanti, che poi diventino modello e volàno per tutto il sistema, si è già verificata con successo nei trasporti con l’alta velocità. Oggi la competitività si basa soprattutto sulle infrastrutture immateriali tra cui la giustizia civile è ormai probabilmente al primo posto. Non è esagerato ritenere che la creazione di una giustizia civile ad “alta velocità” possa essere il punto di svolta per la crescita dell’economia italiana.