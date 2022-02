Tribunali, liti civili a più velocità: si passa da 100 a 1.800 giorni

I punti chiave La situazione

Le criticità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’obiettivo, fissato nel Pnrr, di abbattere del 40% la durata media dei processi civili (si veda la pagina precedente) deve fare i conti con le differenze territoriali. I tempi delle decisioni variano infatti in modo sensibile da un ufficio giudiziario all’altro. Molte e risalenti le cause: entità delle risorse in campo, sia in termini di magistrati che di personale amministrativo, turnover, dimensione dell’ufficio e possibilità di specializzazione, arretrato e numero di cause. In difficoltà soprattutto le sedi del Sud, penalizzate da turnover che a volte diventano esodi e dall’impegno richiesto dai procedimenti contro la criminalità organizzata che sottraggono risorse al settore civile.

Da oggi - comunque - arrivano i rinforzi: nelle Corti d’appello e nei Tribunali partono le convocazioni per far entrare in servizio gli oltre 8mila vincitori del concorso per nuovi addetti all’ufficio per il processo, lo staff che supporterà il lavoro dei magistrati.

Loading...

La situazione

La misura dei tempi diversi nella trattazione delle cause la dà il “disposition time”, l’indicatore usato a livello europeo per stimare la durata media dei procedimenti e adottato dal Pnrr. Permette di calcolare il tempo medio in cui è prevedibile che i procedimenti siano definiti, confrontando il numero delle pendenze alla fine del periodo di riferimento con il numero dei definiti nel periodo.

Il Sole 24 Ore del Lunedì ha calcolato il disposition time in base ai dati più recenti (al 30 settembre 2021) del ministero della Giustizia sui procedimenti civili. Nei Tribunali varia dai poco più di 100 giorni di Ferrara, Gorizia e Aosta agli oltre 1.000 di Patti e ai 1.781 di Vallo della Lucania. In mezzo, ci sono i tribunali di dimensioni maggiori: Torino è a 188 giorni, Milano a 233, Roma a 359 e Napoli a 448. Forbice ampia anche nelle Corti d’appello: dai 180 giorni di Trento agli oltre 1.000 di Taranto e Reggio Calabria, con Torino e Milano intorno a 350 giorni, Napoli a 845 e Roma a 977.

Le criticità

Fra le Corti d’appello più in sofferenza c’è Reggio Calabria. «Questa è la capitale della ‘ndrangheta, ma gli organici dei magistrati rimangono desolatamente scoperti», spiega il presidente, Luciano Gerardis che denuncia la mancanza del 40% dei magistrati previsti (16 su 40). «Abbiamo 172 procedimenti pendenti relativi alla criminalità organizzata (alcuni con decine di imputati) e 569 detenuti- continua Gerardis -. Dirottare risorse al penale è stato inevitabile». Secondo Gerardis servono «modifiche normative che permettano trasferimenti d’ufficio interni al distretto e un bando straordinario per sedi disagiate con benefici economici e di carriera. Altrimenti, visti i carichi di lavoro, non viene nessuno, anzi, c’è un vero e proprio esodo».