Tributi comunali, su sconti e scadenze domina il caos

Riduzioni ed esenzioni: domina l’incertezza

Se il quadro normativo è caotico, non va meglio per le regole su riduzioni ed esenzioni. Nessun problema per l’Imu, che, a parte la quota statale, da quest’anno può anche essere azzerata. Per la Tari è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni, ma si pone il problema della loro copertura, come sottolineato nella nota Ifel. Stessa libertà d’azione anche per l’imposta di soggiorno.

Per la Tosap e l’imposta di pubblicità invece il Comune non può disporre esenzioni, ma solo riduzioni. Sul punto, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 137/2017, ha ritenuto, in tema di Tosap, che il Comune non può disporre esenzioni perché inciderebbero «sull’individuazione delle fattispecie imponibili», aspetto precluso dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997. Sono possibili le riduzioni, a condizione che non si traducano in un «sostanziale svuotamento del presupposto impositivo».

Questi principi autorizzano i Comuni a disporre sostanziose riduzioni per la Tosap, per l’Imp e il canone dei mezzi pubblicitari. Nessun problema, invece, per la Cosap, che essendo di natura patrimoniale può essere ridotta o azzerata. Il problema, ovviamente, è la sostenibilità delle agevolazioni per il bilancio.

Per approfondire

● Così funziona il salvagente anti-debiti per famiglie e imprese in 8 domande e risposte