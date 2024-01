Tricolore, Mattarella: «Simbolo di coesione e identità nazionale». Meloni: «Custodisce le nostre radici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

227 anni di storia. In tutta Italia si celebra oggi la Giornata nazionale della bandiera. L’adozione della bandiera tricolore come simbolo della repubblica Cispadana è stata infatti proposta il 7 gennaio 1797da Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Preso dai Savoia, che inserirono il loro stemma al centro della banda bianca, il tricolore fu confermato con l’avvento della Repubblica nel 1946. Parole a commento della ricorrenza sono state pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni.

Tricolore, Mattarella, è simbolo coesione e identità nazionale

«Ricorre oggi il 227° anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d’Italia, è giunto sino ad oggi, simbolo della Patria. La Costituzione - ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno in cui si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale della Bandiera - afferma, con l’articolo 12, il Tricolore come Bandiera della Repubblica, emblema del nostro Paese. In essa si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell’uomo che sono le fondamenta della nostra comunità e animano la coscienza civile nelle sue varie espressioni. Del Tricolore, patrimonio di storia e cultura, andiamo, giustamente orgogliosi. In esso - ha concluso il Capo dello Stato - si riconoscono le concittadine e i concittadini stimolati nell’impegno di rendere vivi i valori della Costituzione. Viva il Tricolore, viva la Repubblica».

Meloni, conserva e custodisce nostra storia e nostre radici

Anche la presidente del Consiglio ha celebrato la ricorrenza. «Nella Giornata Nazionale della Bandiera - ha scritto su X - celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna. Con orgoglio ne omaggiamo i più alti valori, perché onorare la Bandiera italiana vuol dire anche conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici. Viva la Bandiera italiana. Viva l’Italia».

La Russa, nel Tricolore riconosciamo la nostra storia

«Oggi 7 gennaio, 227° anniversario del Tricolore, celebriamo la Giornata Nazionale della Bandiera, una ricorrenza importante che ci consente di omaggiare solennemente il simbolo della nostra Nazione. Commemorare la bandiera italiana significa riaffermare i valori di solidarietà e unità nel segno della Costituzione Repubblicana, conferire il giusto tributo ai principi costitutivi del nostro Stato. Rendere onore a chi per il Tricolore ha sacrificato la propria vita. Nel Tricolore riconosciamo la nostra storia e a quel Tricolore rendiamo omaggio». Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fontana: Tricolore emblema di sentimenti e valori comuni

L’anniversario è stato commentato anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. «In occasione del 227° anniversario della nascita del primo Tricolore rosso, bianco e verde, desidero richiamare lo spirito identitario grazie al quale fu possibile agli italiani riconoscersi in sentimenti e valori comuni - ha affermato - . La diversità delle tradizioni storiche e culturali, che contraddistinguono le nostre comunità, contribuiscono significativamente a rendere il nostro Paese unico al mondo. Le nostre radici sono testimonianze preziose del passato e, come tali, vanno custodite e coltivate a beneficio degli italiani del presente e del futuro. La Festa di oggi è anche l’occasione per evidenziare il valore inclusivo dei simboli del Paese, valore che ben esprime la versione tattile del Tricolore, inaugurata l’anno scorso, alla Camera, per il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione».