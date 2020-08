Tridico in audizione: ecco i furbetti del bonus Covid di Montecitorio. Faro antifrode su 40mila posizioni Continua la boutade sugli altri nomi: il presidente dell’Inps riferisce di aver inviato un nuovo quesito al garante della privacy. Disposto un audit interno per fare chiarezza di Nicoletta Cottone

Pasquale Tridico, presidente Inps (Ansa)

Continua la boutade sugli altri nomi: il presidente dell’Inps riferisce di aver inviato un nuovo quesito al garante della privacy. Disposto un audit interno per fare chiarezza

6' di lettura

“Processo” alla Camera ai deputati che hanno chiesto il bonus Covid, nonostante abbiano redditi che superano i 12mila euro al mese, oltre i 100mila euro l’anno. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è stato chiamato in commissione Lavoro alla Camera a fare i nomi dei politici coinvolti nella storia, ma non li ha fatti. É un po’ testimone e un po' imputato nella vicenda. C’è una tesi complottista che ritiene la notizia sia uscita ad hoc, a un mese dal referendum sul taglio dei parlamentari. Lui rimanda le accuse al mittente. La seduta, che si svolge a distanza, è stata trasmessa dalla web tv della Camera e sul sito del Sole 24 Ore. Oltre ai tre nomi emersi dei deputati che hanno incassato l’assegno - Elena Murelli e Andrea Dara della Lega e Marco Rizzone del M5s - i deputati avrebbero voluto sapere i nomi di chi ha fatto domanda e non ha ricevuto il bonus e quelli dei governatori coinvolti. E hannpo chiesto di evitare di mettere nel tritacarne gli amministratori di piccoli comuni che hanno dei gettoni di presenza simbolici.

Continua la boutade sugli altri nomi: nuovo quesito al garante

La boutade sui nomi, nonostante l’audizione, prosegue. I tre nomi emersi dei deputati che hanno preso il bonus sono noti, ma per l’ennesima volta gli altri nomi non escono. Nel mirino gli altri due deputati che hanno chiesto il bonus e non l’hanno ottenuto. «Rispetto agli altri nomi» dei politici che hanno ricevuto il bonus e non si sono autodenunciati «abbiamo investito il garante», cui «abbiamo chiesto come trattare questi dati». Il presidente dell’Inps ha riferito, dunque, di aver fatto un nuovo quesito al Garante della privacy. L’Authority già nei giorni scorsi aveva affermato che poteva cadere il velo della privacy sui “furbetti del bonus” di Montecitorio che avevano ricevuto il bonus. Il Garante della privacy ha anche inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto un’istruttoria sulla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari del bonus Covid per le partite Iva e alle notizie diffuse al riguardo. Tridico ha detto in audizione alla presidente della commissione Lavoro della Camera Deborah Serracchiani di fare una domanda scritta per conoscere i nomi.

Tridico si difende: la notizia non è uscita da me

«A marzo e aprile la priorità era stata di pagare tutto e subito, tutto e subito», ha detto Tridico. «L’Inps - ha sottolineato - in questa vicenda è una vittima, non un carnefice». E si è difeso, dicendo di non aver fatto uscire lui la notizia e di aver ordinato un audit interno per fare chiarezza: «Questa notizia non è uscita dal sottoscritto né direttamente né indirettamente, nel modo più assoluto». Una nota di repubblica conferma. Tridico è accorato, agitato, legge parola per parola da un blogliaccio sul tavolo davanti a lui. «Come vedete anche oggi nessuno ha dato i nomi, nomi che si sono auto-denunciati negli ultimi giorni sia a livello nazionale che locale», ha detto Tridico. Ha ribadito la sua estraneità ai fatti: «Chiunque afferma cose del genere, lo fa per fini che mi sfuggono, motivi fantasiosi e accuse infondate da rimandare al mittente».

Non è stato informato il ministero vigilante

Tridico ha affermato, rispondendo a una domanda dei parlamentari, di non aver informato della vicenda del bonus ai politici furbetti il ministero vigilante, quello del Lavoro, mentre ha invece riferito di averne parlato al Consiglio Inps del 31 maggio. Senza fare i nomi.

Faro antifrode su 40 mila posizioni

Tridico ha spiegato che da fine aprile il lavoro dell’antifrode «si è concentrato sulla percezione dei bonus da parte di chi fosse iscritto ad altre forme previdenziali. Sulla base di ciò l’antifrode manda ad altre direzioni una tranche di 40mila soggetti che risultavano presenti e iscritti a un’altra forma di previdenza. Per evitare comportamenti fraudolenti l’attenzione si è concentrata sugli amminisratori locali».