«In questa complessa fase è doveroso ringraziare i manager, pubblici e privati, per aver dimostrato senso di responsabilità, grande competenza e tenacia nel contribuire ad accompagnare il Paese fuori dalla crisi. L'Italia ha messo in atto strategie efficaci che hanno smentito pregiudizi infondati con dati inoppugnabili». Il riconoscimento al ruolo cruciale dei manager è arrivato da presidente dell'Inps Pasquale Tridico, nell'ambito della prima riunione di insediamento del nuovo Consiglio nazionale di Federmanager, presieduta da Stefano Cuzzilla.

Tridico: «Con il Pnnr crescono competenze e capitale umano»

«Le politiche messe in campo con il Pnrr – ha sottolineato Tridico - determineranno un accrescimento delle competenze e del capitale umano, in particolar modo negli ambiti dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione su cui i manager del pubblico e del privato sono chiamati ad essere protagonisti. Lavoriamo quindi anche con i manager per completare la quarta Rivoluzione Industriale».

Obiettivo di trasparenza dividere spesa assistenziale e previdenziale

Tridico ha confermato l'attenzione verso un'operazione che distingua la spesa assistenziale da quella previdenziale nell'ambito della contabilità dell'Istituto: «Dividere la spesa assistenziale da quella previdenziale è un obiettivo di trasparenza e razionalizzazione che perseguiamo da tempo. È al lavoro anche una Commissione ministeriale per accelerare l'adozione di tutti i meccanismi necessari a dare evidenza ad una più decisa separazione fra le due principali voci di spesa dell'Inps».

Sulle pensioni evitare un conflitto generazionale

Cuzzilla ha ricordato che i manager italiani «dispongono delle competenze necessarie ad attuare gli obiettivi del Pnrr» e ha sottolineato anche la delicatezza della questione pensionistica che non deve diventare oggetto di conflitto generazionale. «Le pensioni sono frutto del lavoro e vanno difese come va difeso il lavoro. In particolare chiediamo il rispetto per una categoria come quella dei manager che deve ricevere adeguato riconoscimento per l'impegno profuso anche per il complessivo sviluppo del Paese».

Non sottovalutare la previdenza integrativa

«Chiediamo - ha aggiunto Cuzzilla - che non si sottovaluti l'importanza della previdenza integrativa. I fondi complementari raccolgono infatti un risparmio potenzialmente strategico e devono essere considerati nel loro ruolo di importanti investitori istituzionali». Tridico ha concluso con una proposta collaborativa: «Vogliamo consolidare il già avviato dialogo con il mondo della dirigenza per migliorare complessivamente le prestazioni in favore degli utenti».