Tridico: non serve correre tutti insieme, le risorse ci sono e nessuna domanda verrà perduta Non c'è nessun click day per il bonus di 600 euro previsto per i lavoratori autonomi. Da oggi è possibile fare la domanda ma «non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile» di Davide Colombo

Il sito dell'Inps sta ricevendo da alcune ore centinaia di richieste al secondo per i bonus. E per di più oggi, 1° aprile, è anche giorno di pagamento delle pensioni. Ieri, invece, scadevano i termini per la presentazione delle dichiarazioni Uniemens da parte delle aziende. Circa 100mila persone hanno già fatto domanda con Pin semplificato, altre con il Pin normale. Tra lavoro ordinario e attività straordinarie dovute all'emergenza pandemica il portale dell'Istituto è diventato il nuovo pronto soccorso d'Italia. E il presidente, Pasquale Tridico, appena sentito dal Sole24Ore, usa questa immagine per lanciare un messaggio a tutti gli utenti: «Vale oggi anche per noi l'appello fatto per gli ospedali: non serve correre tutti insieme, le prestazioni appena attivate non finiscono perché il governo ha già assicurato che verranno rifinanziate con il nuovo decreto di aprile e se la procedura per il Pin si interrompe basta avere pazienza, aspettare e riprovare. Tengo a ribadire che questo è solo il giorno di partenza, le risorse ci sono e nessuna domanda verrà perduta».



Primo giorno, non c'è tetto alle prestazioni

Insomma non c'è nessun click day per il bonus di 600 euro previsto per i lavoratori autonomi. Da oggi è possibile fare la domanda ma «non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato» aveva spiegato ieri sera all'Ansa il presidente Tridico. E ora lo ripete al Sole24Ore nei momenti dell'ondata di domande: «Non serve la corsa, niente panico. E soprattutto voglio dire che il sito sta funzionando e reggendo la gran parte dell'attività». Da stamane sono attivi il bonus babysitter, mentre il congedo speciale Covid è attivo dal 30 marzo. La procedura cig è attiva dalla scorsa settimana, e quella in deroga aspetta gli ultimi via libera delle regioni. La domanda per il bonus autonomi, secondo le istruzioni pubblicate dall'Inps in una circolare, potrà invece essere presentata sul sito Inps anche con il Pin semplificato che si può chiedere proprio per queste richieste.



Ecco ancora una volta in sintesi cosa prevedono le regole sull'indennità e chi riguardano:



Lavoratori interessati: sono interessati all'indennità di 600 euro i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), i liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo.

600 euro a marzo, verso aumento per aprile e maggio: l'indennità non contribuisce alla formazione del reddito e quindi non può essere tassata. Non dà luogo a contribuzione figurativa (come la cassa integrazione, anche in deroga).