Triennale Milano e Kiton, nuova alleanza per sostenere gli artigiani

La Triennale di Milano e Kiton hanno annunciato un inedito quanto straordinario progetto dedicato alla formazione di artigiani specializzati in sartoria maschile. Il progetto prende le mosse dall’esperienza della scuola di Alta Sartoria che il marchio napoletano ha fondato nel 2000 e che da ventitré anni è un esempio di formazione d’eccellenza, necessaria per custodire le tradizioni e garantire la continuità dell’arte sartoriale nel mondo.

La collaborazione si struttura in una mostra coprodotta da Triennale e Kiton che resterà allestita dal 12 al 16 gennaio 2024, durante la settimana della moda uomo di Milano – alla quale Kiton partecipa da sempre – e da una serie di appuntamenti per valorizzare l’esperienza formativa e far conoscere un modello virtuoso e replicabile in altri contesti. La mostra, intitolata Tailoring school. A journey into education, sarà curata da Luca Stoppini, advisor dell’archivio moda di Triennale Milano, e nel periodo di apertura si svolgeranno incontri e attività in cui saranno coinvolte diverse scuole di formazione del territorio.

«Grazie all’impegno dedicato alla scuola di Alta Sartoria, progetto fortemente voluto da Ciro Paone, fondatore di Kiton, nel corso degli anni abbiamo visto la Scuola diventare un punto di riferimento per i giovani – ha spiegato Antonio De Matteis, ceo di Kiton –. Si sono aperte nuove opportunità ai diplomati sia all’interno dell’azienda, sia all’esterno, in altre realtà o con l’inizio attività proprie». Per Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, «la formazione è uno dei temi principali che un’istituzione deve porsi, soprattutto pensando al significato che ricopre per le nuove generazioni e al confronto che porta con sé. Triennale Milano vuole tornare a essere un luogo per la trasmissione del sapere, dei saperi e delle conoscenze».