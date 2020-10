Trieste, Amburgo pigliatutto La strategia del colosso Hhla

Intanto, però, al posto dei cinesi, sugli spazi della piattaforma del porto di Trieste sono arrivati i tedeschi di Hhla. L’operatore terminalistico di Amburgo ha siglato, a fine settembre, un accordo con i soci Icop e Francesco Parisi per entrare nel capitale di Plt, la società di gestione della piattaforma; e a fine anno Hhla, sottoscrivendo un aumento di capitale esclusivo, ne diventerà il primo azionista. La compagine tedesca è quotata in Borsa e la città di Amburgo è il suo socio di maggioranza assoluta (68,4%), mentre il 31,6% è flottante. Conta 6.300 dipendenti, movimenta 7,5 milioni di teu (container da 20 piedi) l’anno e ha un fatturato di circa 1,3 miliardi di euro. Hhla ha investimenti in corso in quattro terminal del porto di Amburgo, in un terminal a Odessa, in Ucraina, e in uno a Tallinn, in Estonia.

La piattaforma è nata con un investimento da 150 milioni, 99 dei quali provenienti dall’Adsp. Plt è stata, in origine, costituita dalla casa di spedizioni Francesco Parisi, dall’impresa di costruzioni Icop e dall’Interporto di Bologna. Il progetto si è sviluppato inizialmente su 12 ettari, poi l’acquisto dell’adiacente terminal dello Scalo legnami, ha permesso di portare la superficie a 24 ettari. Si è realizzato così un terminal dotato di doppio attracco e raccordo ferroviario, con una concessione di durata trentennale.

L’Adsp punta, inoltre, all’integrazione della piattaforma con le aree circostanti ed è stato, per questo, firmato a giugno un accordo di programma per l’attuazione del progetto di riconversione industriale e sviluppo produttivo nell’area della ferriera di Servola. L’altoforno della ferriera è stato spento dopo 123 anni di attività con l’obiettivo di far nascere, in quel comprensorio industriale, un polo logistico a servizio del porto.

Sull’ex area a caldo, inoltre, l’Authority intende sviluppare il raccordo ferroviario della stazione di Servola, per accogliere treni completi da 750 metri, nonché un nodo autostradale verso la grande viabilità. Sono queste le basi per il successivo avvio dei lavori del Molo VIII, la nuova banchina per la quale è previsto un investimento da 400 milioni. E qui, spiega D’Agostino, rientra in gioco Amburgo. «Hhla – sottolinea – è un operatore specializzato nei terminal container, mentre la piattaforma logistica è multipurpose. Quindi opererà su rinfuse, project cargo e solo qualche container, portato con navi feeder: il pescaggio infatti non supera i 13,5 metri, non adatti alla grandi navi. Si può ipotizzare, quindi, che l’entrata di Hhla in Plt sia propedeutica a partecipare alla gara per la costruzione e gestione del Molo VIII, che sarà tutto dedicato ai contenitori e avrà fondali a 20 metri. Ritengo che, con la chiusura del cantiere della piattaforma logistica, partirà la richiesta per la concessione del terminal container. Se Hhla viene a Trieste da Nord Europa vuol dire che gli interessi si stanno spostando verso Sud. E su questo può giocare anche il fatto che il porto di Amburgo sia distante dal mare e, con i cambiamenti climatici, inizi ad avere problemi di accessibilità, per l’acqua bassa, durante i mesi estivi. Lo stesso sta capitando a Rotterdam. Credo quindi che Hhla abbia scelto Trieste anche per i suoi efficienti collegamenti ferroviari, che permettono di trasportare agevolmente le merci in Nord Europa».

Attualmente la banchina container di Trieste è il Molo VII, partecipato al 50% dal gruppo Maneschi (che ha la governance) e per il restante 50% da Msc: movimenta circa 700mila teu dei 790mila che arrivano nello scalo giuliano ogni anno. I 90mila approdano, invece, nei terminal ro-ro (con navi con-ro, per contenitori e rotabili) provenienti dalla Turchia. «Ma sul Molo VII – dice D’Agostino - sbarcano soprattutto container caricati su unità di Msc e Maersk. Hhla punterà a portare qui anche navi di altre compagnie, come ad esempio la cinese Cosco». E il dragone rientra in scena.