Trieste, appello dei sindacati: liberare il porto. Si dimette Puzzer, portavoce del coordinamento

Non si fermano le manifestazioni contro il green pass nei porti italiani. Presidi sono in corso a Genova, Ancona, e naturalmente a Trieste, dove diverse decine di persone scandiscono slogan come «no green pass» e «la gente come noi non molla mai». Intanto però è arrivato l’appello di Cgil, Cisl e Uil a liberare il porto. «Le legittime manifestazioni di dissenso devono essere garantite, ma non possono impedire ad un porto e ad una città di continuare a generare reddito e prospettive per il futuro. Quelle persone che hanno dimostrato solidarietà a quei lavoratori portuali in presidio facciano un passo in avanti e liberino il porto e quei lavoratori da un peso e una responsabilità che non hanno. Non si esasperi questa situazione perché, nel rispetto di tutte le idee, chiediamo che la maggioranza non sia ostaggio di una minoranza».

A Trieste il numero dei lavoratori portuali dall’inizio della protesta è andato progressivamente diminuendo e ora si aggira su qualche decina. Complessivamente, invece, al Varco 4 ci sono oltre duemila persone. Si tratta di No Green pass che intendono restare «a oltranza al Varco 4 del Porto di Trieste, giorno e notte»

Le dimissioni di Puzzer dal coordinamento dei portuali



In mattinata Stefano Puzzer si è dimesso da portavoce del Coordinamento dei portuali di Trieste. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook. «Mi sono dimesso sia dal ruolo di vicepresidente sia dal Coordinamento lavoratori portuali Trieste in seguito al caos generato dal comunicato e di ieri sera, perché sono errori che ho commesso io. Non voglio che la responsabilità cada su di loro» ha spiegato. E ha aggiunto: «Io sciopererò fino al 20 ma tornerò a lavorare solo quando il green pass verrà ritirato. Andrò a portare pizze piuttosto oppure da Samer, dove non serve il green pass».

Il comunicato sulla fine del presidio

Che fosse arrivato il momento di tornare a casa, o al lavoro, era apparso chiaro ai portuali di Trieste che avevano lanciato la protesta minacciando di bloccare lo scalo, il primo in Italia per movimentazione di merci, se il governo non si fosse rimangiato l'obbligatorietà del Green Pass suoi luoghi di lavoro, cosa che non ha fatto. Il comunicato che annunciava la fine del presidio era stato preparato sabato pomeriggio nei dettagli. «Questa prima battaglia l'abbiamo vinta» recitava il testo, ma occorre «fare un passo in avanti assieme alle migliaia di persone e gruppi con cui siamo entrati in contatto in questi giorni», dunque «da domani torniamo al lavoro»

Il dietrofront non concordato

Passa poco più di mezz'ora, e Puzzer chiama di persona le agenzie di stampa e i giornali per dire con voce febbrile che non è vero niente, che quel comunicato, uscito su carta intestata del suo sindacato, è una bozza, che la protesta va avanti «più dura di prima» e che «il presidio continua e non si molla». Come mai il dietrofront? Quando hanno visto i portuali che si avviavano verso la strada, i cinquanta militanti No Vax che si erano accampati per la notte, alcuni giunti da fuori regione, come ad esempio una delegazione da Cesena, non l'hanno presa bene. Ma come, hanno detto a Puzzer, fai fuoco e fiamme alla televisione, dichiari guerra allo Stato, ci vai venire fin qui, e poi ci saluti in questo modo?