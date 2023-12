Trieste: atmosfera mitteleuropea fra stile e musica, teatro e arti visive

L’atmosfera mitteleuropea che si respira nel capoluogo giuliano è qualcosa di unico in Italia, ed è di per sé un valido motivo per visitare Trieste. L’offerta culturale in calendario per i mesi invernali è quindi un ulteriore motivo per concedersi un soggiorno in città. Qualche suggerimento? Per esempio la mostra dedicata ad Antonio Ligabue, in programma al Museo Revoltella fino al 18 febbraio 2024. E poi la Dimora Storica Sartorio, una “casa museo” insediata in un’elegante villa borghese del ‘700 dove assaporare il fascino dello stile Impero e del Biedermeier, del neogotico e del neorococò. Spostandosi dal centro verso l’area dell’ex Porto Vecchio, una tappa obbligata è al Magazzino 26, edificio di stampo asburgico che oggi ospita il nuovo Museo del Mare: fino al 25 febbraio sarà possibile accedere, gratuitamente, all’esposizione “Verso il mare. Dino Predonzani e gli ultimi transatlantici”, con una selezionata raccolta di studi preparatori realizzati dal famoso pittore e progettista navale a cavallo della metà del XX secolo. Merita inoltre una visita il Museo Civico “Diego de Henriquez”, dove ripercorrere le tragedie delle guerre del Novecento, mentre per gli amanti dello spettacolo l’indirizzo da cercare è quello del Teatro lirico Giuseppe Verdi, dove dal 23 gennaio al 22 febbraio andrà in scena “Il flauto magico” di Mozart.

