Trieste nel caos, cosa succede se si blocca il porto italiano delle materie prime

Collegamenti che hanno portato Trieste a essere il primo scalo italiano (seguito dalla Spezia) per quantità di merce spostata su rotaia. E hanno spinto la Cina ad accendere un faro sullo scalo italiano nel momento (pre pandemia) in cui il Governo di Pechino stava spingendo sulla belt an road initiative, la nuova Via della seta, poi notevolmente frenata dalle vicende legate al Covid.

Per un paio d’anni Trieste è stato anche il primo scalo italiano in assoluto, quanto a merce movimentata, battendo Genova, che ha il primato nazionale come gate di movimentazione container. Nel far salire il tonnellaggio triestino, giocano, infatti, un ruolo preminente le rinfuse liquide, cioè il terminal della Siot, che è il porto petrolifero numero uno del Mediterraneo e immette milioni di tonnellate di greggio l’anno nelle pipeline verso l’Austria, la Germania e la Repubblica Ceca (ancora la Mitteleuropa).

Pandemia e traffici

Con la pandemia i traffici, anche quelli delle rinfuse liquide, a Trieste, come in altri porti italiani, sono scesi notevolmente; e se nel 2019 lo scalo ha totalizzato 66milioni di tonnellate di merci complessive (contro i 67,1 milioni di Genova), nel 2020 queste sono scese a 57 milioni (contro i 57,4 di Genova).

Nel primo semestre 2021, peraltro, lo scalo ha ricominciato a marciare a un ottimo ritmo, tornando a livelli pre Covid; tanto che, nel primo semestre del 2021, i treni movimentati sono stati 4.657, con un incremento del +19,47% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Tra le categorie merceologiche il comparto ro-ro ha segnato +38,87%, con 147.760 unità transitate. In decremento, invece, i container (-2,29%) e le rinfuse solide (-22,45%) e liquide (-7,17%). Motivo per cui volumi i totali dello scalo, nei primi sei mesi dell’anno, si sono attestati su 25,7 milioni di tonnellate (-1,95%).