Trieste, non è solo Barcolana. 4 scrittori “di bronzo” raccontano la città

Svevo

Le statue si trovano in luoghi significativi: Joyce in una zona molto bella della città. La stessa dove ha vissuto quando si è trasferito qui nel 1904. Su un canale dove ci sono le chiese di Sant'Antonio e quella serbo-ortodossa di San Spiridione. .

Il rapporto di Joyce e Svevo a Trieste

Joyce notoriamente aveva pochi soldi e quei pochi li investiva in alcol. Poco restava per la famiglia, la moglie Nora Barnacle, e prole. L'amico Svevo ha fatto dell'inettitudine una costante esistenziale. Magris lo definisce uno “Schlemihl”. Cioè uno sfigato, come potremmo tradurre dallo Yiddish. Quando in ufficio gira voce che abbia scritto dei libri, un collega salta su stupefatto: “Quel mona di Schmitz?”. E ancora più memorabile la scena in cui Joyce si presenta a casa di Svevo, che appunto si chiamava Ettore Schmitz, per le prime lezioni di inglese. Svevo aveva bisogno di impararlo perché commerciava in vernici per le barche, attività di famiglia della moglie. Durante la prima lezione, Joyce dice di aver scritto una raccolta di poesie (Musica da camera), una di racconti (Gente di Dublino) e un romanzo (Ritratto dell'artista da giovane). Svevo racconta di avere anche lui pubblicato romanzi, ma senza fortuna. Entrambi si consideravano due scrittori marginali. E parliamo di due monumenti del '900. L'amicizia si manterrà anche quando Joyce, dopo l'annessione di Trieste all'Italia, in seguito alla prima guerra mondiale, se ne va a Parigi.

Joyce



Parliamo di Trieste come se fosse la Roma del caffè Aragno o la Firenze delle Giubbe Rosse, quintessenza dell'italianità. Anche se il caffè San Marco, a partire dal nome, era un covo di irridentisti, Trieste allora era la capitale dell'Adriatisches Küstenland, la zona litoranea asburgica, la quarta città dell'impero dopo Vienna, Praga e Budapest. Il clima di multiculturalismo, fervore artistico e prosperità borghese, ebraismo con una spruzzata di psicanalisi, è estremamente favorevole al romanzo. Anzi: è la ricetta del romanzo moderno. Non per niente Italo Svevo era di origine ebraica. Il protagonista dell'Ulisse di Joyce, Leopold Bloom, è ebreo e, forse, in lui c'è qualcosa di Svevo.

D'Annunzio

D'Annunzio non ha niente a che vedere con Trieste, se escludiamo la sua attività di soldato e irridentista e infatti la statua è stata ribattezzata “statua della discordia”. La mostra che si tiene all'ex Pescheria (Salone degli Incanti), proprio sul lungomare, curata da Giordano Bruno Guerri, celebra i 100 anni dell'impresa di Fiume e si intitola “Disobbedisco”. Il vate sembrava voler garantire l'autonomia storica della città istriana, ma non fa mistero di volerla latinizzare, a partire dalla lingua. Entra su una gigantesca Fiat (in mostra), ma se ne va quando capisce che rischia la vita: “L'Italia non merita la mia vita e neanche la mia morte”. Cioè quando l'esercito italiano inizia a sparare sulla sua residenza col cannone da una nave. E' l'unico poeta che sia mai stato anche capo di Stato. Se l'è passata molto meglio di Joyce e Svevo, è stato un genio dell'auto-promozione, altro che Andy Wahrol e quindici minuti, ha largheggiato e goduto di immensa fama, “regnato”, altro che Limonov. Cosa è rimasto della sua opera letteraria? Chi lo legge ancora oggi? Meno di quanto sia rimasto di Saba, Joyce, Svevo.



A Trieste Saba ha dedicato diverse poesie. “La città vecchia”, la più bella, la più bella mai scritta in assoluto sulla città, ha ispirato anche De André, autore di una canzone omonima su Genova: “...Qui tra le gente che viene che va/ dall'osteria alla casa o al lupanare,/ dove son merci ed uomini il detrito/ di un gran porto di mare,/ io ritrovo, passando, l'infinito nell'umiltà...”.