Trieste punta sull'Alta velocità con Venezia Con il progetto di Rfi, sostenuto dal Friuli Venezia Giulia, i tempi di percorrenza saranno ridotti a poco più di un'ora. Tre le fermate

Un Frecciarossa in transito sul Ponte della Libertà diretto alla stazione di Venezia Santa Lucia

Il Friuli Venezia Giulia punta a rendere sempre più rapido il collegamento ferroviario tra Trieste e Venezia Mestre, che potrebbe nel tempo trasformarsi anche in una linea ad Alta velocità. Lo spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti: «Con i primi 200 milioni a disposizione utilizzati per l’aggiornamento tecnologico della linea viene assicurato un primo significativo miglioramento della tratta ferroviaria tra Venezia e Trieste. Ciò non preclude il successivo intervento per la velocizzazione della linea prevista dal progetto né la possibilità di realizzare l’Alta velocità». Poi l’assessore aggiunge: «I lavori si concluderanno nel 2025. Dire oggi quali saranno le fermate utili per l’Alta velocità non è possibile anche se, a mio parere, potranno essere al massimo tre fra Trieste e Venezia Mestre. L’importante comunque è partire con i lavori perché il progetto ha una sua logica».

LA LINEA Collegamento ferroviario Trieste-Mestre. Fonte: Rfi

Il progetto di Rfi

Il progetto di potenziamento e velocizzazione della linea Venezia Mestre-Trieste di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) permetterà di far viaggiare i treni a una velocità massima di 200 chilometri orari e ridurre i tempi di viaggio a opera completa a poco più di un’ora, circa 25 minuti in meno rispetto all’attuale percorrenza.

L’investimento economico complessivo è pari a 1,8 miliardi di euro, a fronte di una project review rispetto al progetto originario che prevedeva la realizzazione di una nuova linea AV/AC con un costo di circa 7 miliardi di euro. Il nuovo progetto porterà benefici graduali per gli spostamenti regionali e per quelli a lunga percorrenza con un investimento economico di gran lunga inferiore. Inoltre, al termine degli interventi, la linea sarà adeguata agli standard europei per il traffico merci, rientrando nel corridoio Mediterraneo della rete Ten-T.

In particolare, il progetto prevede: il potenziamento tecnologico della linea, la soppressione di tutti i passaggi a livello pubblici e privati tra Mestre e Trieste; interventi alle opere d’arte di linea, volte a eliminare le attuali limitazioni di velocità; l’adeguamento a modulo 750 metri dei binari di precedenza di San Donà di Piave e nel nuovo posto movimento a Latisana, in linea con i più moderni standard infrastrutturali delle grandi reti ferroviarie europee; la realizzazione di varianti di tracciato, volte ad eliminare i punti singolari che limitano la velocità, a Portogruaro, Latisana e sul fiume Isonzo; il quadruplicamento tra Ronchi ed Aurisina, il cui tracciato è ancora in fase di valutazione.