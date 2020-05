Trilogie mozartiane dalla campagna inglese Con Piano City Milano musica per le strade con i pianoforti del capoluogo ambrosiano di Angelo Curtolo

Nell'attesa che si riaprano le scene, musica per le strade con i pianoforti di Milano e trilogie mozartiane dalla campagna inglese.

Si riparte? Piano City Milano ci prova: nel corso del weekend 22-24 maggio piano tandem e piano risciò circoleranno per le vie della città e concerti sono previsti in luoghi simbolo come il Museo del Novecento, il Museo Poldi Pezzoli, il Castello Sforzesco, i Bagni Misteriosi. Tutti fruibili in streaming come le dirette degli artisti dalle loro case: già confermati Ludovico Einaudi, Chilly Gonzales, Rufus Wainwright, Rami Khalifé e Paolo Jannacci .



Ancora pianoforte, e di gran qualità, il 29 dalle 16 - e disponibile per 72 ore – con uno dei più straordinari interpreti di oggi, Daniil Trifonov, in Beethoven, Schumann, Prokofev e Chopin dalla Carnegie Hall.



Sempre da oltreoceano, il 24 alle 20.30, lo streaming di un grande concerto del 2013: alla testa dell'Orchestra e Coro di Chicago Muti dirige il Requiem di Verdi, Tatiana Serjan/Daniela Barcellona/Mario Zeffiri/Ildar Abdrazakov i solisti . Se come noi amate questo direttore, sono appassionanti le prove d'orchestra e i documentari che si possono trovare su www.riccardomutimusic.com.



Anche la London Philharmonic Orchestra ogni giovedì alle 20.30 e ogni domenica alle 20 mette in rete i concerti del suo archivio. Il 24 possiamo ascoltare il Quartetto e Sestetto Steve Reich, il 28 musiche sacre di Brahms e Szymanovskij dirette da Gergev e il 31 La Dannazione di Faust di Berlioz diretta da Rattle.



Spostandoci, anche se solo virtualmente, nella verde campagna inglese approdiamo al Festival di Glyndebourne: trascorriamo tre domeniche di seguito (il 24, il 31 e il 7 giugno alle 18, ma anche nei sette giorni successivi) con la trilogia mozartiana Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Consigliamo soprattutto la prima – Ticciati sul podio, cast giovane, ambientazione anni '60 di Grandage - e la terza, diretta da Ivan Fisher con cinque interpreti all'altezza.