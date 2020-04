Trimestrali, per Credit Suisse utile a +75% e accantonamenti anti-covid per 1 miliardo. Fatturato Renault a -20% L’istituto di credito svizzero archivia utili in crescita del 75% ma anche svalutazioni e accantonamenti per 1 miliardo per far fronte alla crisi legata a Covid-19. Il gruppo automobilistico risente invece del blocco dei consumi che ha colpito duramente il settore di L.Ca

Banche e aziende fanno i conti con l’impatto del Coronavirus sulla I trimestrale del 2020. Con esiti diversi in base ai settori e ai mercato di riferimento. Perdite consistenti (e attese) sul fronte automobilistico con un calo di fatturato pari a quasi il 20% per Renault. Al contrario, performance positive per Credit Suisse che però procede a svalutazioni e accantonamenti per 1 miliardo di dollari per far fronte agli effetti del Covid-19 sull’economia.





Renault

Nel primo trimestre del 2020 il gruppo automobilistico francese Renault ha registrato un calo del fatturato pari al 19,2% a 10,1 miliardi di euro, a causa dell’impatto dell'epidemia di Covid-19. Lo rende noto la societa' in un comunicato. La Renault ha anche annullato la distribuzione del dividendo previsto per l’esercizio 2019. Le vendite globali sono scese del 25,9% su 672.962 unità nel primo trimestre.

Renault ha anche annunciato che manterrà sospesa la guidance per il 2020 e che riavvierà gli impianti di produzione quando le autorità di vari paesi lo riterranno sicuro.

Credit Suisse

Chiaroscura, invece, la fotografia su Credit Suisse. Il gruppo bancario svizzero ha archiviato il primo trimestre del 2020 con un utile netto in crescita del 75% a 1,3 miliardi di franchi svizzeri (1,2 miliardi di euro) grazie al tax rate negativo ed ad alcune plusvalenze one-off. Si tratta del miglior risultato trimestrale degli ultimi 5 anni. Il suo reddito bancario netto (ovvero il fatturato), è aumentato del 7% su base annua grazie all'aumento delle transazioni e dei ricavi di intermediazione nella gestione patrimoniale, a 5,8 miliardi di franchi svizzeri. Contemporaneamente, Credit Suisse ha proceduto ad accantonamenti pari a 1 miliardo di dollari per far fronte al rischio di crediti inesigibili e all’impatto del Coronavirus sull’economia.