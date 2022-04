Trimestrali, per Essilux ricavi in crescita dell’11% a 5,6 miliardi

Renault: fatturato trimestre cala a 9,7 miliardi, pesa guerra

Sul fronte automotive, il gruppo Renault chiude il primo trimestre con il fatturato in calo a 9,7 miliardi di euro (-2,7%), in un contesto difficile a causa della crisi dei semiconduttori e della guerra in Ucraina.

Il gruppo ha venduto 552.000 veicoli, in calo del -17,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Renault prosegue la sua politica commerciale incentrata sulla creazione di valore, che porta ad un aumento del mix nei canali più redditizi. Dei cinque principali paesi europei (Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito), il mix retail rappresenta il 69% rispetto al 54% del primo trimestre del 2021.

Il fatturato di Avtovaz Renault Russia è stato di 0,9 miliardi di euro, in calo del 15,7%, con l’attività che ha subito un forte impatto a partire da febbraio a causa del conflitto in Ucraina. Il contributo di Avtovaz ammonta a a 527 milioni di euro, con un calo del 23,1%. Il fatturato di Renault Russia ammonta a 367 milioni di euro, in calo del 2,1%. Escludendo le attività di Avtovaz e Renault Russia, il fatturato del Gruppo ammonta a 8,9 miliardi di euro, in calo dell’1,1% e il fatturato automotive è stato di 8,1 miliardi di euro, in calo dell’1,0%.

Il gruppo conferma le sue prospettive finanziarie annunciate il 23 marzo 2022. Renault presenterà, in occasione di un Capital Market Day nell’autunno del 2022, un aggiornamento dei suoi obiettivi finanziari obiettivi finanziari e della sua strategia. In un contesto di mercato «fortemente turbato dal conflitto in Ucraina, dalla crisi dei semiconduttori e dall inflazione, il Gruppo Renault prosegue la sua ripresa e accelera», afferma Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault.

Volvo: nel trimestre fatturato sale a 10,2 miliardi di euro

Il gruppo Volvo chiude invece il primo trimestre del 2022 con un fatturato in crescita del 12% a 105,3 miliardi di corone svedesi (10,21 miliardi di euro). L’utile operativo rettificato è aumentato a 12,7 miliardi di corone svedesi (1,23 miliardi di euro) e un margine operativo rettificato del 12,0%.