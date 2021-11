Trimestrali, Tenaris batte le aspettative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giornata di trimestrali a Piazza Affari. A pubblicare i conti oggi sono, tra gli altri, Enel, Cnh, Maire Tecnimont, DoValue, Carel Industries, Marzocchi Pompe, Inwit, oltre a diversi istituti bancari. Sono stati invece pubblicati nella tarda serata della giornata di ieri i dati sui nove mesi di Tenaris. Il produttore di tubi in acciaio senza saldatura per l’oil&gas ha chiuso il terzo trimestre con utile e fatturato in rialzo, superando le previsioni degli analisti. Nei tre mesi il gruppo ha riportato un utile netto di 326 milioni di dollari, 0,28 dollari per azione, contro il rosso da 36 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono balzati del 73% a 1,754 miliardi (+15% rispetto al secondo trimestre). Le stime del consensus erano per un utile netto di 193 milioni con ricavi per 1,662 miliardi. L’utile operativo è stato di 231 milioni (da una perdita per 70 milioni nello stesso periodo del 2020), l’Ebitda è cresciuto del 254% a 379 milioni e il margine Ebitda è passato dal 10,6% al 21,6%, in scia all’aumento dei prezzi medi di vendita. Nei primi nove mesi dell'anno l'utile è stato di 717 milioni di dollari, contro perdite per 752 milioni dello stesso periodo del 2020, con ricavi in aumento dell’11% a 4,464 miliardi. L'utile operativo è stato di 434 milioni (da perdite per 670 milioni) e l'Ebitda è salito del 97% a 877 milioni. Il consiglio di amministrazione di Tenaris ha approvato il pagamento di un acconto sul dividendo per 0,13 dollari per azione. Tenaris prevede che le vendite continueranno a crescere nel quarto trimestre, mentre 'Ebitda margin dovrebbe rimanere vicino agli attuali livelli. La società ha infine annunciato di avere raggiunto un accordo preliminare con Jfe Holdings per chiudere la jv per le attività sulla produzione di tubi senza saldatura a Kawasaki, in Giappone.

Nei primi nove mesi dell’anno salgono a 2.052,8 milioni i ricavi di Maire Tecnimont (+9,8%), mentre l’Ebitda passa a 124,1 milioni, con una marginalità stabile al sei per cento. La posizione finanziaria al 30 settembre mostra un indebitamento netto pari a 10,6 milioni, in miglioramento di 106,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 grazie alla generazione dicassa operativa dei progetti in portafoglio per 198,6 milioni. Grazie alle acquisizioni dei nove mesi del 2021, che ammontano a 3.302,2 milioni il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 è pari a 7.458,9 milioni, di cui circa il 76% è costituito da progetti di gas monetization ed energy transition. In considerazione delle nuove acquisizioni consuntivate già nei primi nove mesi del 2021, alcune già recentemente avviate e destinate ad entrare in una fase operativa più intensa nelle prossime settimane e altre destinate a essere avviate entro la fine dell’esercizio, dei contratti in portafoglio in corso di esecuzione, assumendo un non peggioramento della situazione pandemica e relativi impatti, nei prossimi trimestri «sono attesi - spiega l’azienda - volumi di produzione in crescita con una marginalità in linea con quella mediamente espressa nei primi nove mesi del 2021».

Approvati, in giornata, anche i conti trimestrali di Banca Ifis. Nei nove mesi i ricavi sono saliti a 449,2 milioni (+40%), «il massimo storico - spiega la società in una nota - grazie a un vigoroso sviluppo di attività nel portafoglio commerciale e alle ottime performance del settore Npl». L’utile netto di pertinenza della capogruppo è pari a 80,2 milioni e cresce a doppia cifra (+53,2%) rispetto ai 52,3 milioni dello stesso periodo 2020. Il CET1 risulta in crescita all'11,68% (11,29% al 31 dicembre 2020) rispetto a un requisito SREP dell'8,12%. «Tali risultati - si precisa - sono calcolati senza includere gli utili generati dal gruppo bancario nei primi nove mesi del 2021». Alla luce dei conti realizzati nei nove mesi Banca Ifis alza le stime e prevede di raggiungere un utile netto tra i 90 e i 100 milioni (era tra 80 e 90 milioni di euro il target comunicato il 5 agosto 2021) e ricavi tra i 570 e i 590 milioni di euro (era tra 540 e 560 milioni di euro la guidance comunicata il 5 agosto 2021).