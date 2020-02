Oscar 2020, storico trionfo del coreano Parasite: prima volta per un film straniero Miglior regista Bong Joon -ho, miglior attore Joaquin Phoenix, miglior attrice Renée Zellweger di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

L’attrice Penelope Cruz consegna l’Oscar al regista coreano Bong Joon-ho (Afp)

Incredibile Parasite: è il primo film in lingua non inglese a vincere come miglior film agli Oscar. Ed è storia del cinema, con quattro statuette, e che statuette, le più pesanti. Al film sudcoreano è infatti anche andato il premio per la miglior regia di Bong Joon-ho, ma il lungometraggio ha anche trionfato nel nuovo premio per il miglior film internazionale (l'ex “straniero”), oltre che in quello per la migliore sceneggiatura originale. E, last but not least, il discorso di Bong Joon Ho è stato l’unico, davvero l’unico, veramente commovente nel suo omaggio ripetuto e prolungato a Martin Scorsese e poi a Quentin Tarantino.





L’Oscar per il miglior attore protagonista è andato a Joaquin Phoenix per Joker di Todd Phillips. Suo il monologo più lungo e apprezzato in favore della salvaguardia dell’ambiente e degli animali, nonché in favore delle minoranze di ogni tipo: “Dobbiamo lottare contro l'idea che una razza, un'idea sia dominante rispetto a qualcuno impunemente”, ha detto l’attore. E ancora: “il dono più grande che mi ha dato il cinema - ha sottolineato - è quello di poter dare voce a chi voce non ce l'ha. E' arrivato il momento di iniziare a farci portavoce di altre cause”.

L’Oscar per la miglior attrice protagonista a Renée Zellweger per Judy, in cui ha magnificamente interpretato una leggenda come Judy Garland.

L'Oscar per la migliore attrice non protagonista se lo è invece aggiudicato Laura Dern per Storia di un matrimonio; mentre quello per il miglior attore non protagonista è andato, come da anticipazioni, a un Brad Pitt che è apparso come di plastica al fianco della madre per C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino. “Il cinema sarebbe triste senza di te. Sei originale, davvero unico” ha commentato rivolgendosi in maniera fin troppo affettata al regista.

Quello per la migliore sceneggiatura non originale, con la candidatura ben più da premio di Piccole Donne e Joker, immeritatamente lo ha portato a casa Taika Waititi per Jojo Rabbit .