Trionfo di Sainz a Singapore: è la Ferrari migliore del 2023. Spezza un dominio Red Bull da record

E di conseguenza anche cambi gomme anticipati per quasi tutti, salvo le Red Bull che avevano bisogno di un'occasione simile per tentare una strategia più aggressiva. Ma il lungo tempo che si perde nel rientro ai box in una pista del genere, vanifica ogni sforzo: nel finale di gara infatti se faticava a stare dietro a Leclerc con gomme fresche, dopo il cambio gomme Verstappen era scivolato comunque molto in basso. E per via di una Red Bull irriconoscibile, senza alcuna possibilità di riscossa. Alla ripartenza il campione olandese infatti aveva messo il muso in seconda posizione ma la mancanza di competitività di questo weekend lo ha poi riportato alle spalle degli stessi che si erano qualificati nei primi cinque, ma hanno proseguito oggi in posizioni un po' diverse

Le rosse non esenti da errori

Norris ha fatto da terzo incomodo fra due Ferrari in gran spolvero (ma non esenti da errori: Leclerc ha perso il podio per colpa solo sua) e due Mercedes insidiose, con un Russell molto indietro in classifica rispetto ad Hamilton ma desideroso di portare a casa risultati pesanti in queste ultime gare del 2023.

È aggressivo fino all'ultimo: una grinta che gli risulterà poi ‘fatale'.Anche se non c'è n'era proprio bisogno, non è mancato pure qualche colpo di scena nell'ultimo terzo dei 62 giri previsti e completati regolarmente. Una veloce virtual safety car causata da una Alpine (caldo di affidabilità forse dovuto alla nuova forma delle prese d'aria laterali) rovina il compleanno ad Ocon, e contemporaneamente Alonso fa il suo pit stop non senza intoppi: i suoi meccanici non riescono a infilare bene una ruota posteriore, così scivola da una sicura conclusione a punti fino al terzultimo dei 17 piloti rimasti in corsa. E poi per un suo errore finisce pure ultimo.

Gioie dai piloti di seconda fascia

Qualche gioia è arrivata anche dai giovani di ‘seconda fascia'. Anche se a discapito dell'ultimo pilota di origini italiane, Daniel Ricciardo, bisogna dire che il debuttante Liam Lawson, subentrato a causa di un incidente in prova nella gara di Spa, ha iniziato in pochissimo tempo a dimostrare che nonostante la sua giovane età e la nulla esperienza al volante di una Formula 1, soltanto al terzo week-end è riuscito ad entrare per la prima volta in Q3: si è così presentato al via al decimo posto, una prestazione molto rilevante e rara per tutti i giovani delle prime armi, almeno negli ultimi due decenni.

Promosso anche Piastri in McLaren e finalmente giornata positiva anche per la Haas, al cui timone c'è l'altoatesino Steiner. Tutta un'altra storia in casa Aston Martin, con uno dei due piloti che notoriamente è arrivato ai massimi livelli del motorsport più facilmente di altri. Non è passato inosservata infatti la griglia di partenza di oggi con sole 19 auto al via, per via di un pesante incidente accaduto a Lance Stroll durante le qualifiche. Essendo di nuovo Singapore e compagno di squadra di Alonso, non sono mancati commenti cinici a riguardo dal mondo anglosassone, visto che quel triste episodio del crash-gate è tornato di attualità proprio prima di Monza a seguito delle richieste di chiarimenti di Felipe Massa.