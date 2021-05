Tripi: Lazio al centro dei progetti It del Recovery

Per Tripi un capitolo che non può assolutamente essere trascurato è quello legato al business delle vacanze e della cultura. «Spero di incontrare il ministro del Turismo Massimo Garavaglia nelle prossime settimane. Quando questo periodo tremendo finirà, bisognerà fare in modo che i turisti ritornino in grande quantità a Roma e negli altri centri del Lazio». Ma per fare questo bisogna cambiare paradigma: «Con i nuovi sistemi informatici – spiega – ci si può costruire un viaggio su misura, a seconda che si voglia una esperienza sportiva, paesaggistica, culturale o religiosa. È questo che ora dobbiamo concretizzare: creare piattaforme che siano in grado di collegare chi offre servizi turistici integrati».

Dalla sanità alla manifattura

Ma la digitalizzazione che riceverà uno sprint dal Recovery Plan, secondo Tripi, è una opportunità anche per la sanità: «Si va verso un sistema che farà dialogare le varie strutture digitali delle sanità territoriali. L’obiettivo sarà ottimizzare le offerte delle varie regioni, interconnetterle fra loro, in modo che le eccellenze di alcune realtà possano essere utilizzate anche da territori rimasti indietro».

Il digitale su cui punta il Recovery plan avrà un impatto su tutti gli ambiti rilevanti e trainanti per la competitività dell’economia del Lazio, «dal farmaceutico e biomedicale all’automotive, fino al settore della mobilità e al suo sviluppo in termini di sostenibilità ed integrazione», spiega Tripi. «Lamentarsi perché il Recovery plan non destina sufficienti fondi a progetti specifici per Roma e il Lazio è parzialmente condivisibile – sottolinea – perché comunque molte delle risorse per la digitalizzazione finiranno sul nostro territorio grazie al suo ruolo centrale in settori strategici».

Covid, tra crisi e opportunità