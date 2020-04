Triplo turno e 30 assunzioni per l’emergenza mascherine

Evoluzione comunque non traumatica per una società che già nel 1970 nasce proprio per sviluppare il business dei dispositivi filtranti. Nel tempo l’azienda cresce anche oltreconfine, aprendo filiali in Spagna, Brasile, Olanda e ampliando in parallelo la propria gamma produttiva. Output che ora in larghissima parte è al servizio della lotta al Coronavirus. «Da tempo collaboriamo con il Politecnico di Milano - spiega Zani - e anche ora questa partnership prosegue con i progetto Polimask, mettendo le nostra capacità al servizio della batteria di test che l’atene sta sviluppando per valutare i tipi di tessuto che vengono proposti dalle diverse aziende impegnate a riconvertire la produzione. In modo da garantire che i materiali scelti siano filtranti».

Bls ha chiuso il 2019 con ricavi per 15 milioni di euro.

«Il 2020 è un anno fuori da ogni previsione e da ogni logica. Le crescite erano già importanti prima, ora la riconversione delle linee verso il comparto ospedaliero ci ha portato extra-fatturati. Ma il tema vero è la ripartenza, questo per noi di base è un prodotto industriale e un Pil previsto a 10% per l’Italia non ci lascia così sereni. Molte unità di prodotto andranno certamente al consumatore ma l’industria preoccupa. E il risultato netto di questa situazione è ancora tutto da capire».