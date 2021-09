Tripudio di colore nel make up sulle passerelle milanesi per la prossima estate

4' di lettura

La Milano Fashion Week, appena conclusa, è tornata audace ma al tempo stesso bon ton. Messi da parte i look minimalisti e leggermente tristi in tema piena pandemia, le sfilate sono state un inno alla gioia, alla voglia di riprendere la normalità ma con il sorriso sulla bocca e la luce negli occhi. E i beauty look hanno confermato questa tendenza.

«La prova è il ritorno del blush, vivace e ben in vista - dice Luca Mannucci, make up artist ed esperto in armocromia -. Non più applicato al centro del viso, ma sulla parte alta, un'ispirazione anni 80, per delineare meglio gli zigomi e rendere il viso più scavato. I colori sono accesi: arancio, corallo, pesca, terracotta, perfetti per un contrasto con un incarnato matte, come quello che abbiamo visto in passerella. L'effetto glow, infatti, che ha dominato per tanti anni, viene messo da parte a favore di un effetto opaco, non realizzato con la cipria, ma con fondotinta e correttori dal finish polveroso».

E continua: «La bocca ritorna in primo piano, una chiara risposta all'obbligo della mascherina e soprattutto la voglia di mostrarla. Via libera ai colori arancio, rosso carminio, bordò, alle nuance gotiche. La sorpresa? Il ritorno del gloss, sia nella sua versione classica e trasparente, sia in quella rossa. In questo tripudio di colori, ma è giusto precisare che in passerella hanno sfilato anche dei nude make up, gli occhi vengono esaltati da eyeliner grafici e colorati: verde, blu acquamarina e rosa, il colore trendy della prossima primavera. Dominano i winged eye bicolor: verde lime e turchese, giallo e arancio. L'azzardo? L'eye liner liquido e l'ombretto bianco, apre moltissimo l'occhio, ma tende anche a evidenziare i difetti, quindi riservato solo alle giovanissime».



Un make up colorato

La prossima primavera, ce lo auguriamo tutti, sarà un'esplosione di colori, di luce e di gioia. E questa allegria arriva anche dalle passerelle, i colori vivaci sono stati il fil rouge nel make up. Ombretti vibranti e colorati under eye da Del Core; un cat eye bold che si allunga ben oltre la linea naturale della palpebra da Missoni, da Giorgio Armani, invece, la guru Linda Cantello ha messo un tocco di verde sulle palpebre, uguale per tutte le modelle. Stupisce ancora una volta Donatella Versace, per lei Pat McGrath ha realizzato un winged eye dal grafismo deciso in verde acido e azzurro, o in giallo e arancio, di grande impatto, che si contrappone a labbra glossate e naturali.

John Richmond, invece, punta sui tipici cat eye con una virgola in sù, alcuni hanno un tocco punk dato dalle linee bianche orizzontali delineate verso l'esterno. Etro guarda agli anni 70, ma non in modo scontato, le modelle sfoggiano una spruzzata di “polvere di stelle” sotto lo sguardo, piccole borchie applicate a mo' di lentiggini che ben si sposano ai capelli lunghi e leggermente mossi stile hippie. Fendi decreta il ritorno del rossetto rosso laccato, abbinato a un impercettibile smokey eye, all'insegna del colore e della ritrovata sensualità. Il tocco da maestro, realizzato da Peter Philips, è il blush, un aranciato dal mood Eighties mescolato al caramello per un effetto gold che dona un look multidimensionale. L'arancio è stato scelto anche da Max Mara, ma per la bocca, un rossetto color mandarino capace di dare energia anche al viso più spento.