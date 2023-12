Tris di matricole su Egm: debuttano Edizioni Simone, Lemon Sistemi e Yakkyo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Debutto brillante per la napoletana Edizioni Simone sul segmento Euronext Growth di Milano: il titolo, che non ha segnato prezzo in avvio, è arrivato a un rialzo del 9%. L’ammissione alle negoziazioni, annunciata il 27 dicembre, è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente rivolto a investitori professionali e istituzionali, italiani ed esteri, per 1.575.000 azioni ordinarie complessive, di cui 1.500.000 di nuova emissione e 75.000 concernenti la Green-Shoe in vendita concessa dall’azionista di controllo Giunima. Il prezzo di collocamento è stato definito a 2,00 euro per azione, con raccolta complessiva di circa 3,15 milioni di euro (Green-Shoe in vendita compresa) e un equity value “post-money” (comprensivo della raccolta effettuata sul mercato) alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 15 milioni di euro. Il flottante è pari al 20% calcolato su tutte le azioni (al 26,32% calcolato sulle sole azioni ordinarie, e prima dell’eventuale esercizio integrale della opzione Green-Shoe).

Giornata di accoglienze in Borsa italiana che oggi dà il benvenuto anche a Lemon Sistemi, sempre su Egm: la società, fondata nel 2009, impegnata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo nonché nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, rappresenta la trentaduesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sessantaduesima quotazione del 2023 su Euronext. Lemon Sistemi in fase di collocamento ha raccolto 2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 14,54% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 12 milioni di euro.

Loading...

Debutta oggi sull'Euronext Growth Milan PRO anche Yakkyo, società impegnata nello sviluppo di soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi. L’ammissione al trading è avvenuta, ha reso noto la società, senza il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione, configurandosi così come la prima operazione di "just listing" su Borsa Italiana. La negoziazione delle azioni ordinarie Yakkyo è riservata ai soli investitori professionali. La società, ha annunciato che valuterà in futuro, «anche sulla base delle condizioni di mercato», l’opportunità di effettuare raccolta di capitali e di passare sul segmento Euronext Growth Milan. Ad oggi, il capitale di Yakkyo è suddiviso in 5.491.150 azioni ordinarie.