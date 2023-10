Triumph Scrambler 1200 X ed Xe, tecnica e prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Casa Triumph la Scrambler è un modello iconico che fa volare col pensiero al leggendario salto di Steve McQueen con la Triumph Tr6 (travestita da Bmw per esigenze sceniche) in “La grande fuga”. Oggi la Scrambler inglese è un modello che sfida le maxienduro sia nell’off-road, ambito nel quale vanta più agilità, sia su strada, dove la minor protezione rispetto alle “endurone” si fa però sentire. Per il 2024 Triumph ha messo mano radicalmente alla sua Scrambler, quella spinta dal bicilindrico Bonneville di 1.200 cc e 90 cv, nel quale arriva un nuovo corpo farfallato singolo da 50 mm e collettori di scarico rivisti, per una distribuzione più ampia della coppia massima di 110 Nm dai 5.000 giri fino alla linea rossa.

Doppia l’offerta della Scrambler 1200: la più ricca versione Xe si presenta con aggiornamenti tecnici di rilievo, come le pinze radiali monoblocco Brembo Stylema, nuove sospensioni con maggiori possibilità di regolazione e una spiccata attitudine all’utilizzo in fuoristrada; l’inedita versione X, che sostituisce la precedente versione Xc, offre le stesse performance e la posizione di guida dominante della Xe, ma ha la sella a 820 mm da terra, altezza ridotta a 795 mm con la sella bassa disponibile come optional, oltre a un set-up ciclistico rifinito ad hoc per la guida su strada: tutto ciò si traduce in una guida più semplice, adatta alla maggior parte dei motociclisti. La maggior propensione alla terra della Xe si evince dal diverso design del manubrio, ben 65 mm più largo rispetto a quello della X: garantisce un maggiore controllo anche nell’offroad più impegnativo; inoltre, i riser regolabili consentono di modificare la posizione del manubrio e di regolarne l'altezza. Non solo: la Xe ha il forcellone e il passo più lunghi rispetto alla X per migliorare il controllo e la stabilità in fuoristrada; di contro, il passo più corto della X contribuisce a una guida agile e reattiva su strada. Confermato su entrambe l'inconfondibile doppio scarico che corre lateralmente, completato da silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato, che conferiscono il tipico sound profondo e coinvolgente.

Degna del marchio inglese l’elettronica: anche la versione d’ingresso X dispone dell’Optimised Cornering Abs e dell’Optimised Cornering Traction Control (quest’ultimo disinseribile). Quanto alle modalità di guida, sono cinque quelle selezionabili su Scrambler 1200 X (Sport, Road, Rain, Off-Road e Rider Configurabile), mentre la Xe dispone in più della modalità Off-Road Pro che consente al pilota esperto un controllo completo e avanzato in fuoristrada.

I due modelli arriveranno a gennaio, a 15mila euro la Scrambler 1200 X e a 16.600 euro la nuova Scrambler 1200 Xe.