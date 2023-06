Triumph sfida Ducati con Speed 400 e Scrambler 400 X

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si chiamano Speed 400 e Scrambler 400 X, le due moto completamente nuove che saranno disponibili nella gamma Triumph entro la fine del 2023. Questi nuovi modelli sono stati costruiti da zero su una piattaforma del motore completamente nuova. Il risultato finale sono due moto divertenti e agili che offrono un’esperienza di guida che ispira fiducia a motociclisti di tutte le età e livelli di esperienza. Nel mirino di Triumph c'è evidentemente Ducati Scrambler.

Le due nuove moto offrono tecnologia incentrata sul pilota, qualità premium e attenzione ai dettagli.

Loading...

Progettate a Hinckley, nel Regno Unito Scrambler Speed 400 e Scrambler 400 X entrano a far parte delle gamma Modern Classic e infatti non mancano i dettagli che hanno reso famoso il marchio come le forme de serbatoi del carburante e i classici profili del motore che le rendono immediatamente riconoscibili. Tocchi tradizionali come l’inconfondibile testata scanalata e il dado di collegamento della porta di scarico incontrano dettagli contemporanei come la marmitta rivolta verso l’alto, la grafica accattivante e la tanta tecnologia integrata.

Lo Scrambler 400 X accentua il suo versatile carattere off-road con una serie di caratteristiche mirate e pratiche. Ad esempio, c’è una protezione aggiuntiva per il faro, il radiatore e il basamento, oltre a paramani, una traversa sul manubrio e un parafango anteriore più lungo.

Il nome della nuova piattaforma rende omaggio alla storica linea “Trophy” di Triumph. Il nuovissimo motore monocilindrico da 398 cc a iniezione elettronica e raffreddato a liquido combina lo stile Modern Classic tipico di Triumph con una tecnologia avanzata per offrire prestazioni, sulla carta, di tutto rispetto. Parliamo di una potenza di picco ai vertici della categoria 40 CV e coppia di 37,5 Nm. Altre caratteristiche comprendono una testata a doppio albero a camme in testa (DOHC), quattro valvole e un albero motore perfettamente bilanciato che ottimizza l’equilibrio a bassa velocità. Il cambio a sei marce offre una selezione delle marce leggera e precisa con rapporti di trasmissione perfettamente distanziati per ottenere il massimo da questo motore pieno di carattere e coppia.