Triumph Tiger 1200 Gt

Rinnovata per il 2022, la Tiger 1200 Gt è una delle cinque versioni disponibili, la più stradale con ruota anteriore da 19 pollici invece che da 21. Rispetto alla precedente versione, la Tiger ha limato il peso di ben 25 kg, con una guidabilità migliorata. Nuovo è anche il motore, un tre cilindri di 1160 cc, capace di ben 150 cv, nove più della generazione precedente; l'erogazione è fluida, con un cambio di carattere deciso oltre i 5mila giri. La Tiger 1200 Gt ha una piattaforma inerziale a sei assi che sovrintende a tutti i controlli elettronici, tra cui il Cornering traction control e il cornering Abs. Il cruscotto Tft da 7” con il sistema connettività consente telefonate, controllo del navigatore e della Go-Pro. Quanto al comfort, le sospensioni Showa semiattive regolabili elettronicamente durante la guida si adattano in tempo reale alle diverse superfici e filtrano bene ogni asperità.



Cilindrata: 1.160 cc

Motore: tre cilindri in linea

Potenza: 150 cv

Coppia: 130 Nm

Serbatoio: 20 litri

Pneumatici: 120/70 R 19”, 150/70 R 18”

Peso: 240 kg (in ordine di marcia)

Prezzo di listino: 19.300 euro



