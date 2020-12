Triumph Trident 660

La nuova Triumph Trident 660 è una naked leggera (189 kg in ordine di marcia) e compatta, con una buona dotazione tecnica ed elettronica. Ha una linea retrò e moderna insieme, e monta il tre cilindri di 660 cc già visto all'opera sulla Street Triple ma rivisto: sulla Trident eroga 81 cv a 10.250 giri con 64 Nm di coppia massima. La sella della Trident 660 è a 805 mm da terra, e si abbina a una ciclistica tradizionale: telaio in tubi d'acciaio, forcella Showa Sff con steli da 41 mm e monoammortizzatore, sempre Showa, regolabile nel precarico. L'impianto frenante è composto da due dischi anteriori da 310 mm e un posteriore da 255 mm. Ricca l'elettronica: due riding mode (Road e Rain) e controllo di trazione disinseribile sono di serie. I fari sono tutti a led e il cruscotto ha un doppio display misto tft/lcd che può integrare l'app My Triumph Connectivity System (optional) per connetterlo allo smartphone. Disponibile da gennaio 2021 a 8mila euro.