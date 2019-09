Trivelle, inceneritori, gioco d’azzardo e armi: i punti M5S scomparsi dal programma Spulciando i 26 punti delle Linee di indirizzo pubblicate in occasione del voto telematico, e figli del negoziato di questi giorni fra Pd e M5S, si notano in realtà assenze di peso di Carmine Fotina e Gianni Trovati

«Tutti i nostri 20 punti sono affrontati nel programma di governo», ha giurato il capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio rivolgendosi agli iscritti con l'augurio di a cui «buon voto» sulla piattaforma Rousseau. Ma spulciando i 26 punti delle Linee di indirizzo pubblicate in occasione del voto telematico, e figli del negoziato di questi giorni fra Pd e M5S, si notano in realtà assenze di peso.

Trivelle

Di Maio sottolinea per esempio è presente anche «lo stop agli inceneritori e alle trivelle». Ma nei 26 punti un'indicazione esplicita non c'è. Sulle trivelle si può trovare qualcosa di simile al punto 5, dedicato al Green New Deal, dove si parla di «un radicale cambio di paradigma culturale» per fare in modo che la «protezione dell'ambiente, della biodiversità e dei mari» sia «al centro di tutti i piani di investimento pubblico». Stessa musica per gli inceneritori. Nessun semaforo rosso acceso, ma un impegno a «indirizzare l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare».

Gioco d’azzardo

I 20 punti targati M5S proponevano anche in forma esplicita il «contrasto al gioco d'azzardo», uno dei temi identitari del Movimento, all'interno di un paragrafo dedicato alla riorganizzazione dei servizi sanitari e all'attuazione del fascicolo sanitario elettronico. Ma nei 26 punti M5S-Pd il gioco d'azzardo non è nemmeno citato.