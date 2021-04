Trivelle, via libera ambientale a 10 giacimenti (oltre nuovi 20 pozzi)

6' di lettura

Via libera ambientale a 10 progetti per sfruttare i giacimenti nazionali di metano e petrolio nascosti nel sottosuolo emiliano (società petrolifere Po Valley e Siam) e sotto i fondali dell'Adriatico (Po Valley ed Eni) e del Canale di Sicilia (Eni). In tutto, i diversi progetti che hanno ottenuto l’assenso ambientale prevedono la perforazione di più di 20 nuovi pozzi.

Protestano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente e Wwf; soddisfazione invece in esponenti del Pd romagnolo.

La commissione di Valutazione di impatto ambientale (Via), che per anni aveva rallentato l'attività di esame dei progetti, a partire dall'autunno ha avviato un'accelerazione e, sotto la presidenza prima di Luigi Boeri e poi di Massimiliano Atelli, da alcuni mesi ha dato risposta a un gran numero di realizzazioni, tra le quali quelle relative all'uso delle risorse minerarie.

In queste settimane il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato i decreti ambientali, in vista delle autorizzazioni amministrative che concederà la parte energetica che il ministero ha accorpato dallo Sviluppo economico.

Il piano regolatore Pitesai (e la strategia marina europea)

Nel frattempo continua la fase di esame preliminare (“scoping”) per la valutazione ambientale strategica del cosiddetto Pitesai, sigla fantalinguistica del piano regolatore delle aree nelle quali si potranno cercare e sfruttare i giacimenti. Da un mese si raccolgono opinioni e pareri preparatori dalle parti coinvolte, la scadenza per la consegna è ai primi di maggio.

Pensato come strumento eufemistico per riuscire a bloccare in modo indiretto gli investimenti sui giacimenti nazionali, in due anni il piano Pitesai non è stato realizzato, il tempo è scaduto ed è stato necessario rinviarne a settembre la scadenza .



Il piano regolatore dovrà integrarsi con l'intera pianificazione marina imposta dalla Ue, pianificazione della strategia marina che l’Italia avrebbe dovuto consegnare all'Europa in marzo. Come da prassi, l'Italia non ha ancora mandato a Bruxelles il documento di pianificazione generale delle attività marine. Sono solamente sei i Paesi Ue che hanno adempiuto a questo dovere.

La strategia marina europea chiede che vengano messi a sistema i diversi usi del mare — come il prelievo di animali con la pesca, l'allevamento di specie marine, la navigazione e i trasporti, il turismo, l'estrazione di risorse petrolifere e minerarie come il sale, il diporto e altre attività — insieme con la sua tutela e con la difesa della biodiversità.

In particolare, il piano regolatore Pitesai per essere redatto dovrà attenersi a regole di valore superiore quali i trattati internazionali sul mare (come la Legge del Mare, le regole sulle acque internazionali e sulla pesca); la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino), e il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, che attua la direttiva; la direttiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consilio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 che la recepisce; il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 1° dicembre 2017, “Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione di piani di gestione dello spazio marittimo”; la Comunicazione della Commissione Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro, Bruxelles 19 novembre 2020.



In mezzo al mar

Ecco alcuni dei via libera ambientali di questi giorni.

È stato dato il via libera ambientale alla perforazione di un pozzo nel giacimento Calipso dell'Eni molto al largo di Ancona.

La compagnia Po Valley ha conseguito il via libera per sfruttare il giacimento Teodorico al largo di Comacchio e del delta del Po. Saranno posate una piattaforma e le condutture di collegamento con la piattaforma Naomi Pandora, da cui passano le tubazioni verso terra, e saranno perforati due nuovi pozzi.



Via libera ambientale all'Eni per perforare il giacimento Donata al largo di San Benedetto del Tronto e Alba Adriatica. La trivellazione sarà eseguita dalla piattaforma Emilio.

È stata verificata anche l'ottemperanza per il progetto per sostituire la piattaforma Bonaccia NW in mezzo all'Adriatico molto al largo di Recanati; oltre alla nuova piattaforma, l’Eni perforerà quattro pozzi e saranno posate le condotte di collegamento di un paio di chilometri per collegarsi alle tubature già esistenti e far arrivare a terra il metano.

Soddisfa i requisiti, e quindi ha conseguito il parere di ottemperanza ambientale, anche il giacimento di metano Clara a più di 50 chilometri al largo di Ancona; nuova piattaforma a quattro zampe, quattro nuovi pozzi e un lungo gasdotto marino di collegamento con la piattaforma Calipso per allacciarsi alla condotta che porta a terra il gas.